Programme du soir | Kevin Durant et Stephen Curry se défient pour la 41e fois

C’est l’affiche de la nuit ! Anciens coéquipiers aux Warriors, avec lesquels ils ont remporté deux titres NBA en 2017 et 2018, Stephen Curry et Kevin Durant se retrouvent à Houston, où les Rockets accueillent Golden State.

Désormais adversaires, les deux anciens complices vont ainsi croiser le fer pour la 41e fois de leur carrière. Un duel entre deux des meilleurs scoreurs de l’histoire, à suivre dès 03h30 sur beIN Sports 1.

Avant cela, la soirée débutera à 01h00 avec trois rencontres, dont le déplacement des Cavaliers à New York, pour défier les Knicks. Une affiche également diffusée sur beIN Sports 1.

Au même moment, les Celtics se déplacent à Toronto tandis que les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly rendent visite aux Pacers.

À 02h00, Victor Wembanyama et les Spurs défient les Bulls à Chicago, alors que les Lakers se déplacent à Milwaukee. Les Nuggets jouent également à Memphis, tandis que les Nets rendent visite aux Pelicans.

Enfin, le Magic affronte le Jazz à 03h00, avant que Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder ne terminent la soirée à Portland, avec un deuxième duel consécutif face aux Blazers, à partir de 04h00.

Programme complet

01h00 | Pacers – Wizards

01h00 | Knicks – Cavaliers (beIN Sports 1)

01h00 | Raptors – Celtics

02h00 | Bulls – Spurs

02h00 | Grizzlies – Nuggets

02h00 | Bucks – Lakers

02h00 | Pelicans – Nets

03h00 | Jazz – Magic

03h30 | Rockets – Warriors (beIN Sports 1)

04h00 | Blazers – Thunder