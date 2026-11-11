NBA Europe : Mark Tatum veut des salles plus accueillantes pour les familles

La NBA veut s’implanter en Europe, mais sans reprendre tout ce qui fait la particularité du basket sur le Vieux Continent. Notamment dans les tribunes, où l’ambiance peut être bien différente de celle des salles américaines.

Invité de la conférence Sportico Invest New York, Mark Tatum a ainsi évoqué la question de l’accueil des spectateurs dans le cadre du projet NBA Europe, dont le lancement reste prévu pour octobre 2027.

« Lors de certains de ces matchs, vous ne vous sentiriez pas à l’aise d’emmener votre famille », a expliqué le bras droit d’Adam Silver, dans des propos rapportés par BasketNews. « Nous voulons reproduire l’expérience NBA là-bas, tout en préservant la culture, les traditions sportives et la passion qui existent sur place. »

Conserver la ferveur, sans ses débordements

Une ambition qui pose forcément question, tant la ferveur des supporters constitue une part essentielle de l’identité du basket européen. Des salles de Belgrade à celles d’Athènes, en passant par Istanbul, les chants, les tifos et les rivalités contribuent au spectacle, parfois dans une atmosphère particulièrement intimidante pour les adversaires.

Mark Tatum n’a toutefois cité personne en particulier. Son objectif n’est donc pas, officiellement, de faire disparaître cette ferveur, mais de proposer une expérience davantage tournée vers les familles et un public plus large.

Reste à savoir comment la NBA compte concilier ce modèle de divertissement à l’américaine avec une culture européenne où les groupes de supporters occupent une place centrale…

Des salles pensées pour accueillir bien plus que du basket

Car derrière cette volonté d’améliorer l’expérience des spectateurs se cache également un enjeu économique. La NBA entend profiter de sa future compétition pour encourager la construction et la rénovation d’enceintes modernes, capables de générer des revenus tout au long de l’année.

« Le lancement de cette ligue va provoquer des investissements considérables dans les infrastructures », promet Mark Tatum. « Imaginons 30 à 40 soirées de basket à domicile. Il reste 320 autres jours pour remplir ces salles avec de la musique, des concerts, des conférences et d’autres événements. »

La future NBA Europe, qui doit réunir 16 formations dont 12 membres permanents et quatre équipes qualifiées sur critères sportifs, ambitionne ainsi de transformer le modèle économique du basket continental.

Mais pour Mark Tatum et ses équipes, le défi ne sera pas seulement de construire des salles plus modernes et rentables. Il faudra aussi convaincre les supporters européens qu’une expérience davantage inspirée de la NBA peut cohabiter avec ce qui fait aujourd’hui la réputation et l’histoire de leurs tribunes.