C’est l’affiche de la nuit ! Pour la première fois depuis leur séparation cet été, Jaylen Brown et Jayson Tatum vont se retrouver face à face. Désormais aux Sixers, le premier accueille son ancien compère des Celtics, avec lequel il a notamment remporté le titre NBA en 2024.

Après neuf saisons passées ensemble, les deux anciens « Jay Brothers » vont donc s’affronter pour la première fois, dans un choc entre deux des meilleures équipes de l’Est. Une rencontre à suivre dès 02h00 sur beIN Sports 1.

Avant cela, la soirée débutera à 01h30 avec la réception des Bucks par les Knicks, champions en titre.

À 03h00, les Clippers se déplacent à Phoenix pour affronter les Suns, tandis que le Heat rend visite au Jazz. Une heure plus tard, le Magic défie les Kings à Sacramento.

Enfin, à 05h00, Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder se déplacent à Portland pour affronter les Blazers. Une autre belle affiche de la nuit, également diffusée sur beIN Sports 1.

Programme complet

01h30 | Knicks – Bucks

02h00 | Sixers – Celtics (beIN Sports 1)

03h00 | Suns – Clippers

03h00 | Jazz – Heat

04h00 | Kings – Magic

05h00 | Blazers – Thunder (beIN Sports 1)