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Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs visent une 9e victoire de suite face aux Suns

Publié le 9/11/2026 à 22:04 Twitter Facebook

NBA – Huit rencontres au programme cette nuit, avec notamment les Spurs de Victor Wembanyama face aux Suns à 03h00. Le duel entre les Pistons et les Wizards sera diffusé sur beIN Sports 1 à 01h00.

Huit rencontres au programme de cette nouvelle nuit de NBA, avec trois affiches dès 01h00. Les Lakers se déplacent à Atlanta, tandis que les Cavaliers rendent visite aux Hornets.

Au même moment, les Pistons accueillent les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly, une rencontre à suivre sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Raptors défient les Grizzlies, avant le duel entre les Mavericks et les Pacers à 02h00.

Une demi-heure plus tard, Kevin Durant et les Rockets retrouvent les Nuggets de Nikola Jokic, dans l’une des affiches de la nuit.

À 03h00, les Spurs de Victor Wembanyama se déplacent à Phoenix pour affronter les Suns. Enfin, à 04h00, les Warriors de Stephen Curry accueillent les Pelicans, pour tenter de prolonger leur belle série de victoires.

Programme complet

01h00 | Hawks – Lakers
01h00 | Hornets – Cavaliers
01h00 | Pistons – Wizards (beIN Sports 1)
01h30 | Raptors – Grizzlies
02h00 | Mavericks – Pacers
02h30 | Rockets – Nuggets
03h00 | Suns – Spurs
04h00 | Warriors – Pelicans

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