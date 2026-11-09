Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs visent une 9e victoire de suite face aux Suns

Huit rencontres au programme de cette nouvelle nuit de NBA, avec trois affiches dès 01h00. Les Lakers se déplacent à Atlanta, tandis que les Cavaliers rendent visite aux Hornets.

Au même moment, les Pistons accueillent les Wizards d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly, une rencontre à suivre sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Raptors défient les Grizzlies, avant le duel entre les Mavericks et les Pacers à 02h00.

Une demi-heure plus tard, Kevin Durant et les Rockets retrouvent les Nuggets de Nikola Jokic, dans l’une des affiches de la nuit.

À 03h00, les Spurs de Victor Wembanyama se déplacent à Phoenix pour affronter les Suns. Enfin, à 04h00, les Warriors de Stephen Curry accueillent les Pelicans, pour tenter de prolonger leur belle série de victoires.

Programme complet

01h00 | Hawks – Lakers

01h00 | Hornets – Cavaliers

01h00 | Pistons – Wizards (beIN Sports 1)

01h30 | Raptors – Grizzlies

02h00 | Mavericks – Pacers

02h30 | Rockets – Nuggets

03h00 | Suns – Spurs

04h00 | Warriors – Pelicans