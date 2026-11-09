Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Atlanta Hawks (7-4) accueillent les Los Angeles Lakers (9-2) à la State Farm Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h, heure française. Ce pronostic NBA Hawks – Lakers dépendra notamment de la présence de Luka Doncic.
La rencontre pourrait dépendre de la participation du meneur slovène, absent lors du dernier succès des Lakers à Detroit. Los Angeles joue également la deuxième soirée d’un back-to-back, tandis qu’Atlanta reste sur quatre succès consécutifs. Notre pronostic NBA gratuit revient sur les absences, la forme des joueurs et le score envisagé.
Forme des Hawks et des Lakers avant la nuit de lundi à mardi
Les Lakers restent sur cinq victoires consécutives, avec 126,0 points marqués et 115,8 encaissés par rencontre, soit un différentiel de +10,2.
Cette série comprend leur succès 121-116 à Detroit dimanche, obtenu sans Luka Doncic. Austin Reaves a pris les commandes avec 43 points, tandis que les Lakers ont résisté au retour des Pistons après avoir compté jusqu’à 26 points d’avance.
Atlanta a répondu à sa défaite 99-121 à La Nouvelle-Orléans par quatre victoires de rang, dont un succès 124-121 contre Brooklyn samedi.
Trois de ces quatre victoires se sont jouées à sept points d’écart ou moins. Avec un différentiel de +1,4 sur ses cinq dernières rencontres, Atlanta gagne serré plutôt qu’elle ne domine ses adversaires.
121,7
114,1
40,3
16,9
23,5
Sur la saison, les Lakers possèdent la meilleure efficacité offensive, avec 121,7 points pour 100 possessions contre 114,7 pour Atlanta. Les Hawks conservent toutefois l’avantage défensif, à 111,6 points concédés pour 100 possessions contre 114,1.
Atlanta compense par la bataille sous le cercle et dans la possession du ballon. Les Hawks captent 44,1 rebonds par match contre 40,3 et perdent 14,6 ballons contre 16,9, ce qui leur procure davantage de tirs.
Ils distribuent également 31,5 passes décisives par rencontre, contre 23,5 pour Los Angeles. Ce chiffre traduit un jeu plus collectif à Atlanta, où le ballon circule entre Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et CJ McCollum.
À domicile, les Hawks marquent 121,6 points et en concèdent 122,8 sur cinq matchs. Toutes ces rencontres ont dépassé les 220 points cumulés, annonçant un rythme plus soutenu que lors des cinq déplacements des Lakers, disputés à 221,6 points cumulés de moyenne.
Absences chez les Lakers et les Hawks, la liste complète
Luka Doncic a manqué la victoire à Detroit en raison d’une gêne au bas du dos. Sa participation au déplacement à Atlanta dépendra du rapport officiel publié quelques heures avant le coup d’envoi ; il avait déjà été absent le 28 octobre face aux Clippers pour la même raison.
Quentin Grimes, titularisé à sa place à Detroit, a quitté le quatrième quart-temps après s’être blessé à un doigt. Malgré des radiographies négatives, son statut reste incertain.
Atlanta doit composer sans Asa Newell, Keshon Gilbert et Mouhamed Gueye. Henri Veesaar est écarté pour la saison après une rupture du ligament croisé, tandis que Jock Landale est incertain en raison d’une gêne à la hanche, après avoir manqué quatre rencontres.
Onyeka Okongwu demeure le pivot titulaire et Kingston Flemings figure en tête de la hiérarchie au poste de meneur. Jalen Johnson, apparu dans deux des cinq derniers matchs, ne porte aucune désignation médicale.
Les duels qui peuvent faire basculer Hawks – Lakers
Le meilleur marqueur de la ligue affronte le défenseur le plus actif d’Atlanta, et ce duel n’existe que si Luka Doncic joue.
Les deux arrières constituent des armes offensives redoutables derrière leurs leaders respectifs.
Walker Kessler est plus efficace dans la finition, Onyeka Okongwu porte une raquette d’Atlanta amputée de plusieurs joueurs.
Si Luka Doncic est bien de la partie, son duel avec Dyson Daniels sera l’un des plus attendus. Le meilleur marqueur de la ligue, à 40,1 points de moyenne, croise le joueur d’Atlanta qui vole le plus de ballons, avec 2,9 interceptions par match. Ce face-à-face changerait de dimension si Austin Reaves, décisif à Detroit, devait encore assumer une part importante de la création offensive des Lakers.
Austin Reaves et Nickeil Alexander-Walker sont également en forme sur le plan offensif. Sous le cercle, Walker Kessler et Onyeka Okongwu s’affronteront dans une zone où l’avantage au rebond d’Atlanta devrait se faire sentir.
Paris joueurs sur Hawks – Lakers
Les lignes ci-dessous reposent sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et vous pouvez les comparer sur le meilleur site de paris nba de votre choix.
Meilleur marqueur d’Atlanta, il dépasse la ligne en saison comme sur les cinq derniers matchs.
Une absence ou un temps de jeu limité de Luka Doncic lui donnerait davantage de tirs.
Il domine la raquette face à des Hawks privés de plusieurs joueurs intérieurs.
Confrontations directes entre Atlanta et Los Angeles
VS
Atlanta a remporté la dernière confrontation disputée à domicile, 122-102, le 8 novembre 2025. Los Angeles a ensuite répondu par un succès 141-116 à Los Angeles en janvier 2026.
Seule la rencontre de janvier date de moins d’un an. Elle s’est jouée quelques jours après le transfert de Trae Young vers Washington, ce qui en fait davantage un élément de contexte qu’un argument statistique.
Notre pronostic NBA Hawks Lakers
Nous donnons l’avantage aux Lakers. Ils ont déjà gagné à Detroit sans leur meilleur joueur, et leur attaque produit davantage que celle d’Atlanta sur la saison. Cet avantage demeure même si Luka Doncic joue avec un temps de jeu limité, malgré le jour de repos des Hawks et leur supériorité aux rebonds et aux passes : leurs quatre victoires récentes se sont décidées dans la tension, alors que Los Angeles a déjà démontré sa capacité à gagner sans sa vedette.
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