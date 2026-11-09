Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Atlanta Hawks (7-4) accueillent les Los Angeles Lakers (9-2) à la State Farm Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h, heure française. Ce pronostic NBA Hawks – Lakers dépendra notamment de la présence de Luka Doncic.

La rencontre pourrait dépendre de la participation du meneur slovène, absent lors du dernier succès des Lakers à Detroit. Los Angeles joue également la deuxième soirée d’un back-to-back, tandis qu’Atlanta reste sur quatre succès consécutifs. Notre pronostic NBA gratuit revient sur les absences, la forme des joueurs et le score envisagé.

Forme des Hawks et des Lakers avant la nuit de lundi à mardi

Forme : 5 derniers matchs Atlanta Hawks 7-4 · 4es de l’Est · à domicile D V V V V 118,0 Pts/match 116,6 Pts encaissés +1,4 Différentiel 1 jour Repos Los Angeles Lakers 9-2 · 1ers de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 126,0 Pts/match 115,8 Pts encaissés +10,2 Différentiel B2B Repos

Les Lakers restent sur cinq victoires consécutives, avec 126,0 points marqués et 115,8 encaissés par rencontre, soit un différentiel de +10,2.

Cette série comprend leur succès 121-116 à Detroit dimanche, obtenu sans Luka Doncic. Austin Reaves a pris les commandes avec 43 points, tandis que les Lakers ont résisté au retour des Pistons après avoir compté jusqu’à 26 points d’avance.

Atlanta a répondu à sa défaite 99-121 à La Nouvelle-Orléans par quatre victoires de rang, dont un succès 124-121 contre Brooklyn samedi.

Trois de ces quatre victoires se sont jouées à sept points d’écart ou moins. Avec un différentiel de +1,4 sur ses cinq dernières rencontres, Atlanta gagne serré plutôt qu’elle ne domine ses adversaires.

Comparatif des équipes : saison Atlanta Hawks Los Angeles Lakers Lakers +7,0 114,7



121,7 Efficacité offensive Hawks -2,5 111,6



114,1 Efficacité défensive Hawks +3,8 44,1



40,3 Rebonds par match Hawks -2,3 14,6



16,9 Ballons perdus Hawks +8,0 31,5



23,5 Passes décisives

Sur la saison, les Lakers possèdent la meilleure efficacité offensive, avec 121,7 points pour 100 possessions contre 114,7 pour Atlanta. Les Hawks conservent toutefois l’avantage défensif, à 111,6 points concédés pour 100 possessions contre 114,1.

Atlanta compense par la bataille sous le cercle et dans la possession du ballon. Les Hawks captent 44,1 rebonds par match contre 40,3 et perdent 14,6 ballons contre 16,9, ce qui leur procure davantage de tirs.

Ils distribuent également 31,5 passes décisives par rencontre, contre 23,5 pour Los Angeles. Ce chiffre traduit un jeu plus collectif à Atlanta, où le ballon circule entre Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et CJ McCollum.

À domicile, les Hawks marquent 121,6 points et en concèdent 122,8 sur cinq matchs. Toutes ces rencontres ont dépassé les 220 points cumulés, annonçant un rythme plus soutenu que lors des cinq déplacements des Lakers, disputés à 221,6 points cumulés de moyenne.

Absences chez les Lakers et les Hawks, la liste complète

Absences Atlanta Hawks Jock Landale, hanche gauche Incertain Asa Newell, orteil Absent Keshon Gilbert, genou gauche Absent Mouhamed Gueye, pied gauche Absent Henri Veesaar, ligament croisé droit (saison) Absent Los Angeles Lakers Luka Doncic, bas du dos À confirmer Quentin Grimes, doigt Incertain

Luka Doncic a manqué la victoire à Detroit en raison d’une gêne au bas du dos. Sa participation au déplacement à Atlanta dépendra du rapport officiel publié quelques heures avant le coup d’envoi ; il avait déjà été absent le 28 octobre face aux Clippers pour la même raison.

Quentin Grimes, titularisé à sa place à Detroit, a quitté le quatrième quart-temps après s’être blessé à un doigt. Malgré des radiographies négatives, son statut reste incertain.

Atlanta doit composer sans Asa Newell, Keshon Gilbert et Mouhamed Gueye. Henri Veesaar est écarté pour la saison après une rupture du ligament croisé, tandis que Jock Landale est incertain en raison d’une gêne à la hanche, après avoir manqué quatre rencontres.

Onyeka Okongwu demeure le pivot titulaire et Kingston Flemings figure en tête de la hiérarchie au poste de meneur. Jalen Johnson, apparu dans deux des cinq derniers matchs, ne porte aucune désignation médicale.

Les duels qui peuvent faire basculer Hawks – Lakers

Dyson Daniels face à Luka Doncic Dyson Daniels ATL VS Luka Doncic LAL 9,8 Pts 2,9 Interceptions 40,1 Pts 1,7 Interceptions Le meilleur marqueur de la ligue affronte le défenseur le plus actif d’Atlanta, et ce duel n’existe que si Luka Doncic joue. Nickeil Alexander-Walker face à Austin Reaves Nickeil Alexander-Walker ATL VS Austin Reaves LAL 22,1 Pts 38,4 % 3 pts 25,3 Pts 41,3 % 3 pts Les deux arrières constituent des armes offensives redoutables derrière leurs leaders respectifs. Onyeka Okongwu face à Walker Kessler Onyeka Okongwu ATL VS Walker Kessler LAL 8,0 Reb 48,7 % Tirs 10,9 Reb 69,4 % Tirs Walker Kessler est plus efficace dans la finition, Onyeka Okongwu porte une raquette d’Atlanta amputée de plusieurs joueurs.

Si Luka Doncic est bien de la partie, son duel avec Dyson Daniels sera l’un des plus attendus. Le meilleur marqueur de la ligue, à 40,1 points de moyenne, croise le joueur d’Atlanta qui vole le plus de ballons, avec 2,9 interceptions par match. Ce face-à-face changerait de dimension si Austin Reaves, décisif à Detroit, devait encore assumer une part importante de la création offensive des Lakers.

Austin Reaves et Nickeil Alexander-Walker sont également en forme sur le plan offensif. Sous le cercle, Walker Kessler et Onyeka Okongwu s’affronteront dans une zone où l’avantage au rebond d’Atlanta devrait se faire sentir.

Paris joueurs sur Hawks – Lakers

Les lignes ci-dessous reposent sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et vous pouvez les comparer sur le meilleur site de paris nba de votre choix.

Paris sur les performances individuelles Nickeil Alexander-Walker ATL Points marqués Plus de 21,5 22,1 Saison 24,0 5 derniers 11/11 Matchs joués Meilleur marqueur d’Atlanta, il dépasse la ligne en saison comme sur les cinq derniers matchs. Austin Reaves LAL Points marqués Plus de 24,5 25,3 Saison 27,0 5 derniers 11/11 Matchs joués Une absence ou un temps de jeu limité de Luka Doncic lui donnerait davantage de tirs. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 10,5 10,9 Saison 13,2 5 derniers 11/11 Matchs joués Il domine la raquette face à des Hawks privés de plusieurs joueurs intérieurs.

Confrontations directes entre Atlanta et Los Angeles

Confrontations directes Atlanta Hawks VS Los Angeles Lakers Lakers 141-116 Hawks Los Angeles Hawks 122-102 Lakers Atlanta Lakers 119-102 Hawks Los Angeles Hawks 134-132 Lakers (prol.) Atlanta

Atlanta a remporté la dernière confrontation disputée à domicile, 122-102, le 8 novembre 2025. Los Angeles a ensuite répondu par un succès 141-116 à Los Angeles en janvier 2026.

Seule la rencontre de janvier date de moins d’un an. Elle s’est jouée quelques jours après le transfert de Trae Young vers Washington, ce qui en fait davantage un élément de contexte qu’un argument statistique.

Notre pronostic NBA Hawks Lakers

Pronostics Écart Los Angeles Lakers -2,5 Les Lakers affichent un différentiel de +7,5 sur la saison contre +3,1 pour Atlanta et ont enchaîné cinq victoires. Total Plus de 236,5 points Les cinq matchs d’Atlanta à domicile ont tous dépassé 220 points cumulés, pour une moyenne de 244,4, et les Hawks jouent plus vite que les Lakers. Perf. joueur Nickeil Alexander-Walker plus de 21,5 points Il tourne à 24,0 points sur les cinq derniers matchs et les absences dans la raquette concentrent le jeu d’Atlanta sur le jeu extérieur. Perf. joueur Walker Kessler plus de 10,5 rebonds Il capte 13,2 rebonds sur les cinq derniers matchs face à une raquette d’Atlanta amputée de plusieurs joueurs. Combiné Austin Reaves plus de 24,5 points + Nickeil Alexander-Walker plus de 21,5 points Les deux arrières sont les principales options offensives de leur équipe (en cas d’absence de Luka Doncic), et les deux paris reposent sur un match ouvert.

Pronostic sur le score du match Hawks 117-122 Lakers Écart de points : 5 · Total de points : 239

Nous donnons l’avantage aux Lakers. Ils ont déjà gagné à Detroit sans leur meilleur joueur, et leur attaque produit davantage que celle d’Atlanta sur la saison. Cet avantage demeure même si Luka Doncic joue avec un temps de jeu limité, malgré le jour de repos des Hawks et leur supériorité aux rebonds et aux passes : leurs quatre victoires récentes se sont décidées dans la tension, alors que Los Angeles a déjà démontré sa capacité à gagner sans sa vedette.

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