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Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 9/11/2026 à 14:40 Twitter Facebook

Paris sportifs – Les Atlanta Hawks (7-4) accueillent les Los Angeles Lakers (9-2) à la State Farm Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h, heure française. Ce pronostic NBA Hawks – Lakers dépendra notamment de la présence de Luka Doncic.

La rencontre pourrait dépendre de la participation du meneur slovène, absent lors du dernier succès des Lakers à Detroit. Los Angeles joue également la deuxième soirée d’un back-to-back, tandis qu’Atlanta reste sur quatre succès consécutifs. Notre pronostic NBA gratuit revient sur les absences, la forme des joueurs et le score envisagé.

Dans cet article

Forme des Hawks et des Lakers avant la nuit de lundi à mardi

Forme : 5 derniers matchs

Atlanta Hawks
7-4 · 4es de l’Est · à domicile
DVVVV
118,0 Pts/match
116,6 Pts encaissés
+1,4 Différentiel
1 jour Repos

Los Angeles Lakers
9-2 · 1ers de l’Ouest · à l’extérieur
VVVVV
126,0 Pts/match
115,8 Pts encaissés
+10,2 Différentiel
B2B Repos

Les Lakers restent sur cinq victoires consécutives, avec 126,0 points marqués et 115,8 encaissés par rencontre, soit un différentiel de +10,2.

Cette série comprend leur succès 121-116 à Detroit dimanche, obtenu sans Luka Doncic. Austin Reaves a pris les commandes avec 43 points, tandis que les Lakers ont résisté au retour des Pistons après avoir compté jusqu’à 26 points d’avance.

Atlanta a répondu à sa défaite 99-121 à La Nouvelle-Orléans par quatre victoires de rang, dont un succès 124-121 contre Brooklyn samedi.

Trois de ces quatre victoires se sont jouées à sept points d’écart ou moins. Avec un différentiel de +1,4 sur ses cinq dernières rencontres, Atlanta gagne serré plutôt qu’elle ne domine ses adversaires.

Comparatif des équipes : saison
Atlanta HawksLos Angeles Lakers
Lakers +7,0
114,7

121,7
Efficacité offensive
Hawks -2,5
111,6

114,1
Efficacité défensive
Hawks +3,8
44,1

40,3
Rebonds par match
Hawks -2,3
14,6

16,9
Ballons perdus
Hawks +8,0
31,5

23,5
Passes décisives

Sur la saison, les Lakers possèdent la meilleure efficacité offensive, avec 121,7 points pour 100 possessions contre 114,7 pour Atlanta. Les Hawks conservent toutefois l’avantage défensif, à 111,6 points concédés pour 100 possessions contre 114,1.

Atlanta compense par la bataille sous le cercle et dans la possession du ballon. Les Hawks captent 44,1 rebonds par match contre 40,3 et perdent 14,6 ballons contre 16,9, ce qui leur procure davantage de tirs.

Ils distribuent également 31,5 passes décisives par rencontre, contre 23,5 pour Los Angeles. Ce chiffre traduit un jeu plus collectif à Atlanta, où le ballon circule entre Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et CJ McCollum.

À domicile, les Hawks marquent 121,6 points et en concèdent 122,8 sur cinq matchs. Toutes ces rencontres ont dépassé les 220 points cumulés, annonçant un rythme plus soutenu que lors des cinq déplacements des Lakers, disputés à 221,6 points cumulés de moyenne.

Absences chez les Lakers et les Hawks, la liste complète

Absences
Atlanta Hawks
Jock Landale, hanche gauche Incertain
Asa Newell, orteil Absent
Keshon Gilbert, genou gauche Absent
Mouhamed Gueye, pied gauche Absent
Henri Veesaar, ligament croisé droit (saison) Absent
Los Angeles Lakers
Luka Doncic, bas du dos À confirmer
Quentin Grimes, doigt Incertain

Luka Doncic a manqué la victoire à Detroit en raison d’une gêne au bas du dos. Sa participation au déplacement à Atlanta dépendra du rapport officiel publié quelques heures avant le coup d’envoi ; il avait déjà été absent le 28 octobre face aux Clippers pour la même raison.

Quentin Grimes, titularisé à sa place à Detroit, a quitté le quatrième quart-temps après s’être blessé à un doigt. Malgré des radiographies négatives, son statut reste incertain.

Atlanta doit composer sans Asa Newell, Keshon Gilbert et Mouhamed Gueye. Henri Veesaar est écarté pour la saison après une rupture du ligament croisé, tandis que Jock Landale est incertain en raison d’une gêne à la hanche, après avoir manqué quatre rencontres.

Onyeka Okongwu demeure le pivot titulaire et Kingston Flemings figure en tête de la hiérarchie au poste de meneur. Jalen Johnson, apparu dans deux des cinq derniers matchs, ne porte aucune désignation médicale.

Les duels qui peuvent faire basculer Hawks – Lakers

Dyson Daniels face à Luka Doncic
Dyson Daniels

Dyson Daniels
ATL
VS
Luka Doncic

Luka Doncic
LAL
9,8 Pts
2,9 Interceptions
40,1 Pts
1,7 Interceptions

Le meilleur marqueur de la ligue affronte le défenseur le plus actif d’Atlanta, et ce duel n’existe que si Luka Doncic joue.

Nickeil Alexander-Walker face à Austin Reaves
Nickeil Alexander-Walker

Nickeil Alexander-Walker
ATL
VS
Austin Reaves

Austin Reaves
LAL
22,1 Pts
38,4 % 3 pts
25,3 Pts
41,3 % 3 pts
Cinq derniers matchs : 24,0 contre 27,0 points

Les deux arrières constituent des armes offensives redoutables derrière leurs leaders respectifs.

Onyeka Okongwu face à Walker Kessler
Onyeka Okongwu

Onyeka Okongwu
ATL
VS
Walker Kessler

Walker Kessler
LAL
8,0 Reb
48,7 % Tirs
10,9 Reb
69,4 % Tirs
Cinq derniers matchs : 9,6 contre 13,2 rebonds

Walker Kessler est plus efficace dans la finition, Onyeka Okongwu porte une raquette d’Atlanta amputée de plusieurs joueurs.

Si Luka Doncic est bien de la partie, son duel avec Dyson Daniels sera l’un des plus attendus. Le meilleur marqueur de la ligue, à 40,1 points de moyenne, croise le joueur d’Atlanta qui vole le plus de ballons, avec 2,9 interceptions par match. Ce face-à-face changerait de dimension si Austin Reaves, décisif à Detroit, devait encore assumer une part importante de la création offensive des Lakers.

Austin Reaves et Nickeil Alexander-Walker sont également en forme sur le plan offensif. Sous le cercle, Walker Kessler et Onyeka Okongwu s’affronteront dans une zone où l’avantage au rebond d’Atlanta devrait se faire sentir.

Paris joueurs sur Hawks – Lakers

Les lignes ci-dessous reposent sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et vous pouvez les comparer sur le meilleur site de paris nba de votre choix.

Paris sur les performances individuelles
Nickeil Alexander-Walker

Nickeil Alexander-WalkerATL

Points marquésPlus de 21,5
22,1 Saison
24,0 5 derniers
11/11 Matchs joués

Meilleur marqueur d’Atlanta, il dépasse la ligne en saison comme sur les cinq derniers matchs.

Austin Reaves

Austin ReavesLAL

Points marquésPlus de 24,5
25,3 Saison
27,0 5 derniers
11/11 Matchs joués

Une absence ou un temps de jeu limité de Luka Doncic lui donnerait davantage de tirs.

Walker Kessler

Walker KesslerLAL

RebondsPlus de 10,5
10,9 Saison
13,2 5 derniers
11/11 Matchs joués

Il domine la raquette face à des Hawks privés de plusieurs joueurs intérieurs.

Confrontations directes entre Atlanta et Los Angeles

Confrontations directes
Atlanta Hawks

VS

Los Angeles Lakers
13 janv. 2026Lakers 141-116 HawksLos Angeles
8 nov. 2025Hawks 122-102 LakersAtlanta
3 janv. 2025Lakers 119-102 HawksLos Angeles
6 déc. 2024Hawks 134-132 Lakers (prol.)Atlanta

Atlanta a remporté la dernière confrontation disputée à domicile, 122-102, le 8 novembre 2025. Los Angeles a ensuite répondu par un succès 141-116 à Los Angeles en janvier 2026.

Seule la rencontre de janvier date de moins d’un an. Elle s’est jouée quelques jours après le transfert de Trae Young vers Washington, ce qui en fait davantage un élément de contexte qu’un argument statistique.

Notre pronostic NBA Hawks Lakers

Pronostics
ÉcartLos Angeles Lakers -2,5Les Lakers affichent un différentiel de +7,5 sur la saison contre +3,1 pour Atlanta et ont enchaîné cinq victoires.
TotalPlus de 236,5 pointsLes cinq matchs d’Atlanta à domicile ont tous dépassé 220 points cumulés, pour une moyenne de 244,4, et les Hawks jouent plus vite que les Lakers.
Perf. joueurNickeil Alexander-Walker plus de 21,5 pointsIl tourne à 24,0 points sur les cinq derniers matchs et les absences dans la raquette concentrent le jeu d’Atlanta sur le jeu extérieur.
Perf. joueurWalker Kessler plus de 10,5 rebondsIl capte 13,2 rebonds sur les cinq derniers matchs face à une raquette d’Atlanta amputée de plusieurs joueurs.
CombinéAustin Reaves plus de 24,5 points + Nickeil Alexander-Walker plus de 21,5 pointsLes deux arrières sont les principales options offensives de leur équipe (en cas d’absence de Luka Doncic), et les deux paris reposent sur un match ouvert.
Pronostic sur le score du match
Hawks 117-122 Lakers
Écart de points : 5 · Total de points : 239

Nous donnons l’avantage aux Lakers. Ils ont déjà gagné à Detroit sans leur meilleur joueur, et leur attaque produit davantage que celle d’Atlanta sur la saison. Cet avantage demeure même si Luka Doncic joue avec un temps de jeu limité, malgré le jour de repos des Hawks et leur supériorité aux rebonds et aux passes : leurs quatre victoires récentes se sont décidées dans la tension, alors que Los Angeles a déjà démontré sa capacité à gagner sans sa vedette.

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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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