Santi Aldama a réussi sa rentrée tardive avec les Mavs

Avec Dereck Lively II, il était l’un des grands absents du début de saison des Mavs. Vendredi dernier face au Jazz, Santi Aldama, qui se remettait de son opération du genou en mars, a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe.

« Ça fait tellement de bien de retrouver l’énergie d’un match NBA. J’ai essayé d’avoir un impact sur le jeu dès mon entrée. Je n’ai même pas encore pu m’entraîner avec ces gars-là. J’ai seulement participé à une séance avec le second cinq, pas le premier », livrait l’Espagnol à l’issue de cette première apparition.

Ce manque d’automatismes ne l’avait pas empêché de signer 8 points (2/4) et 9 rebonds en 13 petites minutes. Hier face aux Nets, il a fait un peu mieux au « scoring » avec 12 points (5/7 dont 2/4 de loin) et 2 rebonds en 14 minutes.

Daniel Gafford a ainsi pu se faire une bonne idée de ce que l’ancien joueur des Grizzlies peut apporter aux Mavs. En l’occurrence, « une autre forme de présence physique, mais aussi une autre façon d’écarter le jeu ».

Sur ses quatre dernières saisons à Memphis, l’ailier-fort tournait à 35% de réussite derrière l’arc. Il offre ainsi une autre option en la matière en complément du spécialiste maison, PJ Washington.

Un compétiteur « acharné »

Aussi, selon son coach, « ce qui caractérise Santi, c’est sa lecture du jeu et sa capacité à bien exécuter de nombreux systèmes. Il sent bien les choses. Il parvient à donner du sens à ce qu’on fait et on a le sentiment que, lorsqu’il joue avec quatre autres joueurs, l’équipe fonctionne un peu mieux grâce à ses qualités et à sa lecture du jeu. Ajoutez à cela l’espace qu’il crée et son adresse au tir, et ce sera un bel atout. »

Cooper Flagg, pour qui son coéquipier s’est intégré naturellement malgré cette absence d’entraînement commun, a aussi remarqué sa capacité à faire le jeu. « Pour un joueur de 2m13, être aussi intelligent, aussi mobile et réaliser les actions qu’il réalise, c’est génial. Il a une super compréhension du jeu. »

Autant de qualités que le joueur de 25 ans a mises en évidence au cours de ses cinq saisons aux Grizzlies, durant lesquelles il a amélioré ses statistiques chaque année. Mais il y a un aspect que Dusty May avait sous-estimé chez l’intérieur, qu’il dit avoir pourtant vu jouer dès ses 17 ans en sélection espagnole.

« Je l’ai suivi aux différentes étapes de sa carrière, et j’avais beaucoup de respect pour lui comme joueur. Je ne me rendais pas compte à quel point c’était un compétiteur acharné. C’est un gars qui aime la compétition. Il est fougueux. Cette dimension est très bénéfique pour ce groupe. Plus on a de compétiteurs qui adorent se battre, meilleur sera l’esprit de compétition au sein de l’équipe », juge en effet le coach pour finir.

Santi Aldama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MEM 32 11.2 40.2 12.5 62.5 1.0 1.7 2.7 0.7 1.1 0.2 0.5 0.3 4.1 2022-23 MEM 77 21.8 47.0 35.3 75.0 1.1 3.7 4.8 1.3 1.9 0.6 0.8 0.6 9.0 2023-24 MEM 61 26.5 43.5 34.9 62.1 1.2 4.6 5.8 2.3 1.5 0.7 1.1 0.9 10.7 2024-25 MEM 65 25.5 48.3 36.8 69.1 1.4 5.0 6.4 2.9 1.2 0.8 1.1 0.4 12.5 2025-26 MEM 43 27.9 47.9 35.0 66.7 1.6 5.1 6.7 2.9 1.6 0.9 1.3 0.7 14.0 2026-27 DAL 2 13.9 63.6 50.0 80.0 2.5 3.0 5.5 0.5 1.5 0.5 2.5 0.0 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.