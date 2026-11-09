Chris Finch demande à LaMelo Ball de jouer davantage pour lui

Privés d’Anthony Edwards, les Wolves s’en sortent très bien avec cinq succès en sept matchs depuis que la star locale a rejoint l’infirmerie. En son absence, plusieurs joueurs ont dû hausser le ton en attaque.

Parmi eux, LaMelo Ball, à qui Chris Finch a logiquement demandé d’en faire davantage. « Quand Anthony s’est blessé, l’une des premières choses qu’on a faites, c’est d’aller voir Melo pour lui dire : ‘Il faut que tu sois plus agressif pour toi-même désormais’ », rapporte le coach.

Un changement de posture pour l’ancien All-Star des Hornets, habitué jusqu’ici à faire tourner le ballon et dont le volume de tirs a chuté depuis son arrivée dans le Minnesota. Sur ses cinq premiers matchs, il tournait à 13 points de moyenne sur la base de 12 tirs (contre 25 points sur 21 tirs lors de son année la plus prolifique à Charlotte).

« Il faisait un travail remarquable en laissant les autres prendre leurs responsabilités, en impliquant tout le monde et en essayant de créer une bonne cohésion au sein de l’équipe. Mais nous avions besoin qu’il se montre plus agressif et qu’il pense davantage à lui-même », poursuit d’ailleurs le coach.

Plus d’agressivité… et plus de ballons perdus aussi

Message reçu par LaMelo Ball, dont les statistiques offensives sont immédiatement reparties à la hausse. Dernière illustration face au Jazz, contre lequel il a terminé avec 24 points et 5 passes, en prenant plus du quart des tirs de sa formation (10/20 aux tirs, contre 77 tentatives pour les Wolves).

« Il a la capacité de se créer ses propres tirs. C’est donc une partie de son rôle qui est en train d’évoluer sous nos yeux », dit encore Chris Finch sur la facilité de LaMelo Ball à enchaîner les dribbles pour se faire de l’espace.

Face au Jazz, il a aussi beaucoup profité des écrans de Rudy Gobert pour sanctionner de loin ou encore se rapprocher du cercle et conclure avec son « floater ».

Si l’autre homme en forme, Ayo Dosunmu, est le meilleur marqueur des Wolves (21,6 points) depuis qu’Anthony Edwards est sur la touche (sept matchs), LaMelo Ball affiche désormais une moyenne de 25 points (52% aux tirs, dont 45% de loin) sur ses quatre dernières sorties, avec 5,5 passes. Une agressivité retrouvée qui s’accompagne toutefois de 4,5 ballons perdus par match, signe qu’il lui reste encore à trouver le bon équilibre…

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28.8 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32.3 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35.2 41.1 37.6 84.3 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32.3 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32.0 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28.0 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.3 20.1 2026-27 MIN 11 27.7 44.9 38.5 80.0 0.8 2.5 3.3 6.0 4.0 1.7 4.0 0.1 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.