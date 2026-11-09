Pureté et élégance pour la Nike Book 2 « Chromaflair »

La Nike Book 2 continue de s’inspirer des passions de Devin Booker pour habiller ses différents coloris. Le dernier virage en date a permis de plonger dans l’univers automobile avec la Book 2 « Chevy » pour Chevrolet, propriété du groupe General Motors, monument de l’industrie du Michigan, d’où la superstar de Phoenix est originaire.

On reste donc dans le même thème avec ce nouveau coloris « Chromaflair » reste dans l’univers de l’automobile, d’où provient ce terme.

Celui-ci évoque la pureté et l’élégance à travers une finition ultime à reflets, qu’on retrouve sur le « Swoosh » latéral. Avec cet effet de pigmentation, celui-ci change en effet de couleur selon l’endroit d’où on le regarde !

La Nike Book 2 « Chromaflair » accentue cet effet avec une tige entièrement noire, tout comme la semelle, équipée d’une mousse Cushlon assortie d’une unité Air Zoom sous l’avant du pied au niveau intermédiaire. C’est surtout le treizième coloris différent de la deuxième chaussure de l’arrière des Suns disponible en France !

La Nike Book 2 « Chromaflair » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.