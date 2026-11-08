Programme du soir | Sixers – Bulls en prime time, Lakers et Celtics sur beIN Sports

La soirée NBA débute dès 21h30 avec les Sixers de Tyrese Maxey en déplacement chez les Bulls, une rencontre à suivre sur Prime Video. L’occasion de retrouver notamment Noa Essengue du côté de Chicago.

À minuit, les Lakers de Luka Doncic défient les Pistons sur beIN Sports 2, avant le déplacement du Jazz à Minnesota à 01h00.

Une demi-heure plus tard, les Nets de Nolan Traoré rendent visite aux Mavericks. À 02h00, les Celtics se déplacent à Milwaukee pour affronter les Bucks, sur beIN Sports 1.

Enfin, à 03h00, les Clippers accueillent les Pelicans, tandis que les Kings reçoivent le Heat.

Programme complet

21h30 | Bulls – Sixers (Prime Video)

00h00 | Pistons – Lakers (beIN Sports 2)

01h00 | Wolves – Jazz

01h30 | Mavericks – Nets

02h00 | Bucks – Celtics (beIN Sports 1)

03h00 | Clippers – Pelicans

03h00 | Kings – Heat