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Programme du soir | Sixers – Bulls en prime time, Lakers et Celtics sur beIN Sports

Publié le 8/11/2026 à 20:50 Twitter Facebook

NBA – Sept rencontres au programme ce dimanche, avec notamment les Sixers face aux Bulls à 21h30 sur Prime Video. Les Lakers et les Celtics seront également à l’affiche, sur beIN Sports.

La soirée NBA débute dès 21h30 avec les Sixers de Tyrese Maxey en déplacement chez les Bulls, une rencontre à suivre sur Prime Video. L’occasion de retrouver notamment Noa Essengue du côté de Chicago.

À minuit, les Lakers de Luka Doncic défient les Pistons sur beIN Sports 2, avant le déplacement du Jazz à Minnesota à 01h00.

Une demi-heure plus tard, les Nets de Nolan Traoré rendent visite aux Mavericks. À 02h00, les Celtics se déplacent à Milwaukee pour affronter les Bucks, sur beIN Sports 1.

Enfin, à 03h00, les Clippers accueillent les Pelicans, tandis que les Kings reçoivent le Heat.

Programme complet

21h30 | Bulls – Sixers (Prime Video)
00h00 | Pistons – Lakers (beIN Sports 2)
01h00 | Wolves – Jazz
01h30 | Mavericks – Nets
02h00 | Bucks – Celtics (beIN Sports 1)
03h00 | Clippers – Pelicans
03h00 | Kings – Heat

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