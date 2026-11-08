Phoenix Suns – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA Suns – Spurs se disputera au Mortgage Matchup Center, dans la nuit de lundi à mardi à 3 h, heure française. San Antonio arrive sur une série de huit victoires consécutives, tandis que Phoenix vient d’enchaîner deux succès pour la première fois cette saison.

Les Spurs, deuxièmes de la conférence Ouest, ont pourtant perdu leurs deux premiers matchs face à Oklahoma City et Houston avant de remporter toutes leurs rencontres suivantes. Les Suns, douzièmes de la conférence avec un bilan de 3-5, cherchent à confirmer leur regain de forme. Notre pronostic NBA gratuit détaille les enjeux, les tendances et les marchés à surveiller pour cette affiche.

Forme et perspectives : Phoenix Suns et San Antonio Spurs avant la rencontre

Forme : 5 derniers matchs Phoenix Suns 3-5 · 12e de l’Ouest · à domicile L L L W W 114,2 Pts/match 115,6 Pts encaissés -1,4 Différentiel 1j Repos San Antonio Spurs 8-2 · 2e de l’Ouest · à l’extérieur W W W W W 120,2 Pts/match 106,2 Pts encaissés +14,0 Différentiel 1j Repos

San Antonio a gagné de dix points ou plus lors de quatre de ses cinq derniers matchs. La seule exception est un succès 112-111 contre Dallas.

Les Spurs ont ensuite enchaîné les victoires à Sacramento puis à Portland en deux jours. Victor Wembanyama n’a joué que 24 minutes lors du succès de 22 points décroché au Moda Center.

Phoenix revient de plus loin : après trois défaites de rang, les Suns ont battu Orlando de 13 points, puis Houston 102-99. Devin Booker a conclu ce match en inscrivant les neuf derniers points de son équipe.

Ce succès a mis fin à une série de huit défaites face aux Rockets. Les Suns ont également distribué 29 passes décisives.

Comparatif des équipes : saison Phoenix Suns San Antonio Spurs Spurs +3,4 113,8



117,2 Efficacité offensive Spurs -12,4 119,5



107,1 Efficacité défensive Spurs +9,2 39,3



48,5 Rebonds par match Spurs -1,7 14,9



13,2 Ballons perdus Suns +1,0 27,9



26,9 Passes décisives

Sur la saison, l’écart se creuse surtout en défense : l’efficacité défensive des Spurs est supérieure de plus de 12 points pour 100 possessions à celle des Suns.

Phoenix conserve toutefois des atouts offensifs. Les Suns tirent à 47,2% contre 45,6% pour San Antonio et distribuent une passe de plus par match.

Leur principal déficit se situe de l’autre côté du terrain. Phoenix figure parmi les derniers de la ligue pour le pourcentage de tir des adversaires et perd nettement la bataille des rebonds.

Les Spurs marquent 122,0 points par match à l’extérieur, où ils ont remporté leurs quatre déplacements. À domicile, Phoenix en concède 116,8 par rencontre.

Infos équipes et absences : qui manque chez les Suns et les Spurs ?

Absences Phoenix Suns Mark Williams, épaule gauche (chirurgie) Absent Jordan Goodwin, mollet droit Absent San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit Absent

San Antonio doit composer sans Tobias Harris, touché au mollet gauche, et sans Jayden Quaintance, blessé au genou droit. Les deux joueurs n’ont pas encore disputé de match cette saison.

Mitch Johnson peut s’appuyer sur De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper et Devin Vassell autour de Victor Wembanyama. Ce cinq de départ est resté identique lors des neuf matchs précédant le déplacement à Portland, avec Julian Champagnie et Keldon Johnson comme options offensives en sortie de banc.

Phoenix est privé de Mark Williams, opéré de l’épaule gauche et absent depuis le début de saison. Jordan Goodwin a également manqué la rencontre contre Houston en raison d’un mollet droit.

Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks et Miles Bridges forment l’ossature des Suns, avec Oso Ighodaro ou Khaman Maluach au poste de pivot. Les Los Angeles Clippers se présenteront à Phoenix dès le lendemain.

Les duels qui peuvent décider de Suns – Spurs

Maluach face à Wembanyama Khaman Maluach PHX VS Victor Wembanyama SAS 7,4 Pts/match 6,5 Reb/match 29,1 Pts/match 12,0 Reb/match Les Suns alternent entre Khaman Maluach et Oso Ighodaro au poste 5. Cette rotation oblige Victor Wembanyama à s’adapter à plusieurs profils défensifs plutôt qu’à un adversaire unique. Booker face à Harper Devin Booker PHX VS Dylan Harper SAS 25,3 Pts/match 4,9 Passes/match 18,1 Pts/match 4,4 Passes/match Booker porte l’attaque de Phoenix, alors que Harper est le deuxième marqueur de San Antonio avec 19,0 points de moyenne sur les cinq derniers matchs.

Victor Wembanyama est le meilleur contreur de la ligue avec 3,9 par match. Sa présence peut compliquer la vie des pivots des Suns, Khaman Maluach et Oso Ighodaro, tous deux efficaces à plus de 58% au tir mais limités à 19,6 et 21,6 minutes de temps de jeu.

Sur le périmètre, Devin Booker demeure l’unique joueur de Phoenix au-dessus de 17 points de moyenne. San Antonio dispose au contraire de cinq joueurs à 11 points ou plus, ce qui rend sa production offensive moins prévisible et plus difficile à stopper.

Paris joueurs sur Suns – Spurs : les lignes à suivre

Les marchés joueurs portent principalement sur les points et les rebonds. Avant de placer une mise, comparez les lignes disponibles ainsi que les conditions d’accueil du meilleur site de paris NBA.

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 27,5 29,1 Saison PTS 33,2 5 derniers 10/10 Matchs joués Sa moyenne de 33,2 points sur les cinq derniers matchs dépasse nettement la ligne, et Phoenix encaisse 118,6 points par match. Devin Booker PHX Points marqués Plus de 24,5 25,3 Saison PTS 26,6 5 derniers 8/8 Matchs joués Booker joue 35,0 minutes par match et concentre le jeu des Suns, ce qui le maintient au-dessus de ce seuil même face à une défense nettement meilleure que celle de Phoenix. Miles Bridges PHX Rebonds Plus de 7,5 8,1 Saison REB 9,2 5 derniers 8/8 Matchs joués Meilleur rebondeur des Suns, Bridges dépasse neuf rebonds par match sur les cinq derniers, dans une équipe qui perd nettement la bataille du rebond.

Les trois paris retenus s’appuient sur des moyennes de saison confirmées par les performances des cinq derniers matchs. Ce filtre écarte les paris construits sur une seule rencontre et aucune ne repose sur un joueur dont la participation reste incertaine.

Victor Wembanyama et Devin Booker apparaissent comme les choix les plus solides sur les points. Miles Bridges, lui, offre une ligne de rebonds régulière, peu dépendante du résultat final de la rencontre.

Confrontations directes : l’historique entre les Suns et les Spurs

Confrontations directes Phoenix Suns VS San Antonio Spurs Spurs 101-100 Suns San Antonio Spurs 121-94 Suns San Antonio Suns 111-102 Spurs Phoenix Suns 130-118 Spurs Phoenix Spurs 123-103 Suns San Antonio (présaison) Suns 102-98 Spurs Phoenix (présaison)

L’équipe qui reçoit a remporté les six dernières confrontations entre les deux formations, y compris les deux matchs de présaison disputés en octobre.

Lors de la saison régulière 2025-2026, Phoenix s’est imposé deux fois à domicile, 130-118 puis 111-102. San Antonio a répondu par deux victoires dans le Texas, dont un succès 101-100 en mars.

Les Suns avaient terminé la saison à 45-37 avant d’être balayés par Oklahoma City au premier tour des playoffs. Les Spurs, eux, ont compilé 62 victoires et atteint les Finales NBA, un écart qui s’est depuis accentué.

Pronostics pour Phoenix Suns – San Antonio Spurs

Pronostics Écart Spurs vainqueurs San Antonio a gagné ses quatre matchs à l’extérieur avec un différentiel moyen de plus de 14 points. Total Plus de 220,5 points Les deux attaques sont efficaces dans ce contexte, et la défense des Suns concède beaucoup de points à domicile. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 27,5 points Il marque vite en peu de minutes, comme à Portland avec 29 points en 24 minutes. Perf. joueur Devin Booker plus de 24,5 points Sans Jordan Goodwin, le ballon reste davantage dans les mains de Booker, auteur des neuf derniers points face à Houston. Combiné Spurs vainqueurs + Miles Bridges plus de 7,5 rebonds Bridges prend ses rebonds quel que soit le scénario, ce qui rend les deux jambes indépendantes.

Pronostic sur le score du match Phoenix Suns 111-122 San Antonio Spurs Écart de points : 11 · Total de points : 233

Les Spurs sont favoris, car ils devancent Phoenix en efficacité défensive, aux rebonds et aux ballons perdus. Ces trois domaines déterminent le nombre de possessions et donnent à San Antonio un avantage structurel.

Le pari sur un total supérieur à 220,5 points s’appuie sur les tendances récentes : les quatre matchs à l’extérieur de San Antonio, ainsi que quatre des cinq rencontres de Phoenix à domicile, ont dépassé les 220 points cumulés.

Les nouveaux parieurs peuvent consulter notre code promo Bet365 avant de s’inscrire. Après ce déplacement à Phoenix, San Antonio se rendra à Chicago pour son prochain match.