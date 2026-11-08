Darryn Peterson trouve ses marques… dans un Jazz à la dérive

Au milieu du marasme collectif du Jazz, Darryn Peterson tente de tirer son épingle du jeu. Comme Caleb Wilson, drafté deux rangs derrière lui, en quatrième position, le rookie connaît des débuts compliqués sur le plan collectif. Mais malgré une adresse encore très irrégulière, il commence à montrer de belles choses.

Alors que l’intérieur des Bulls a déjà franchi la barre des 30 points, le rookie du Jazz n’avait pas encore signé de véritable carton depuis son arrivée. Vendredi à Dallas, il a toutefois livré sa meilleure prestation avec 21 points (6/12 aux tirs), 5 passes, 3 contres et 2 interceptions. Avec notamment une séquence à 12 points consécutifs qui témoigne de sa confiance grandissante.

Son sentiment après la rencontre ? « Je me sens un peu plus à l’aise. Je prends mes marques sur le terrain, je m’habitue. […] Je trouve mes positions préférentielles, je cerne les tirs que j’aime prendre et ceux que je veux obtenir. Je dois continuer à les rechercher et à les rentrer avec un taux de réussite élevé », détaille l’arrière.

Cette efficacité n’est pour l’heure pas vraiment au rendez-vous. Malgré un encourageant 34.1% de réussite à 3-points, son adresse générale plafonne à seulement 36.9%. Ce qui en fait l’un des joueurs les plus maladroits de sa cuvée de Draft, juste devant Cameron Boozer (33.9%).

Cette maladresse suscite toutefois moins d’interrogations autour de l’intérieur des Grizzlies, dont l’équipe a signé un début de saison canon, même si elle est en train de rentrer dans le rang. Tout l’inverse du Jazz, qui reste sur sept revers consécutifs et occupe la dernière place à l’Ouest, à égalité avec les Kings (1v-8d).

Il apprécie l’exigence de ses coachs

De quoi alimenter les critiques, notamment sur les réseaux sociaux. Mais Darryn Peterson ne s’en préoccupe pas. « Je n’y prête même pas attention. Bien sûr, ça m’arrive de tomber dessus, mais je me fiche complètement de ce qu’ils peuvent raconter. Je me concentre uniquement sur mon équipe et sur la volonté de gagner », balaie le rookie.

En revanche, le joueur de 19 ans accepte volontiers les critiques de ses entraîneurs. Il y est habitué depuis longtemps, notamment avec son père, Darryl Peterson, qui l’a coaché jusqu’à son entrée au lycée. À Kansas, Bill Self n’hésitait pas non plus à hausser le ton ou à laisser ses joueurs sur le banc lorsqu’ils commettaient des erreurs.

Alors, lorsque Will Hardy a adopté la même attitude, il ne s’en est pas offusqué, même s’il a parfois le sentiment que son coach se montre plus exigeant avec lui qu’avec d’autres.

« J’aime qu’on soit exigeant avec moi. Coach Hardy m’avait prévenu qu’il allait me pousser à me dépasser dès mon arrivée. Je sais que cela me fera progresser sur le long terme et je lui en suis reconnaissant », apprécie-t-il.

Reste désormais à traduire ces progrès individuels en victoires collectives…

« La meilleure réponse, c’est de rebondir dès le prochain match. Oublier celui-ci et se préparer pour Minnesota », termine-t-il en référence au déplacement sur le parquet des Wolves la nuit prochaine.

Darryn Peterson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 UTH 9 30.2 36.9 34.1 89.3 1.1 2.7 3.8 3.9 2.9 1.2 1.3 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.