La Question Mid d’Allen Iverson fête ses 30 ans

Modèle intemporel, la Question d’Allen Iverson va se refaire une beauté à l’occasion de ses trente ans. Sortie en 1996, lors de la saison rookie de l’arrière des Sixers, la Question Mid a traversé les époques et s’apprête donc à revenir en version « Recoded », avec une semelle « modernisée ».

« Trente ans plus tard, l’héritage continue », a déclaré Allen Iverson via un communiqué. « Cette chaussure a toujours incarné la liberté de faire les choses à sa manière, sans demander la permission. La Question Mid Recoded perpétue cet état d’esprit auprès d’une nouvelle génération. »

Si la tige en cuir reste fidèle au modèle initial, la semelle a été complètement revue. La partie intermédiaire est équipée d’une « Super Critical Foam Pod », pour offrir un confort optimal et d’une plaque de stabilité. L’ensemble repose sur une semelle extérieure dont les motifs d’adhérence ont également été retravaillés. L’ensemble s’apprête donc à faire ses grands débuts en version « Recoded ».

Deux coloris vont être mises en vente à partir du 10 novembre en exclusivité chez Foot Locker : le « Red Toe », en blanc, rouge et bleu, et le «30th Anniversary Green», en vert.