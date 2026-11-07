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Programme du soir | Les Nuggets et les Pacers ouvrent le bal à Mexico

Publié le 7/11/2026 à 20:02 Twitter Facebook

NBA – Sept rencontres au programme cette nuit, avec notamment les Nuggets face aux Pacers à 23h00, à Mexico, sur beIN Sports 1. Les Spurs de Victor Wembanyama défieront les Blazers à 04h00.

Après une soirée consacrée à la NBA Cup, la NBA retrouve la saison régulière classique avec sept rencontres au programme, dont une délocalisée au Mexique.

Dès 23h00, les Nuggets de Nikola Jokic affrontent les Pacers à Mexico, une rencontre à suivre sur beIN Sports 1. Indiana devra notamment composer sans Tyrese Haliburton, toujours à l’infirmerie.

À 01h30, les Nets de Nolan Traoré se déplacent à Atlanta. Une demi-heure plus tard, les Knicks défieront les Cavaliers, tandis que les Wizards de Trae Young rendront visite au Thunder.

À 02h30, les Warriors de Stephen Curry accueilleront le Magic, toujours privé de Paolo Banchero.

À 03h00, les Rockets se déplaceront eux à Phoenix pour affronter les Suns. Enfin, à 04h00, les Spurs de Victor Wembanyama tenteront de poursuivre sur leur lancée face aux Blazers, à Portland.

Programme complet

23h00 | Pacers – Nuggets (beIN Sports 1)
01h30 | Hawks – Nets
02h00 | Cavaliers – Knicks
02h00 | Thunder – Wizards
02h30 | Warriors – Magic
03h00 | Suns – Rockets
04h00 | Blazers – Spurs

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