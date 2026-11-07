Le grand soir d’Alijah Martin

C’est devenu un cliché, répété jusqu’à l’usure, saison après saison. Chaque remplaçant privé de temps de jeu, peu importe l’équipe, explique qu’il attend son tour sur le banc mais doit « rester prêt », pour le moment où son entraîneur va « appeler mon nom ». Alijah Martin peut en témoigner après la rencontre à Milwaukee.

Les Raptors étaient privés de Kawhi Leonard, Scottie Barnes et Immanuel Quickley pour ce déplacement et Darko Rajakovic s’est donc tourné vers l’arrière, qui n’avait eu le droit qu’à 49 minutes depuis le début de saison.

Profitant des faibles Bucks, toujours en sortie de banc, il a explosé en faisant le match de sa vie : 27 points à 9/11 au shoot, dont 6/7 à 3-pts en 31 minutes alors qu’il n’avait inscrit que 23 points depuis le début de la campagne…

« C’était génial car, quand les gars sont prêts, ils réussissent à se montrer et il l’a fait dans cette rencontre », réagit Jamal Shead qui, lui, signe son record en carrière avec 16 passes. « Il attendait ça depuis un moment, depuis longtemps et c’était cool de le voir briller. »

Preuve que cette soirée n’avait rien d’habituel pour Alijah Martin, il n’avait inscrit que 6 paniers primés depuis le début de sa carrière, en 30 matches et depuis deux saisons. Là, il a réussi le même total dans une même rencontre.

Sa mère peut être fière de lui

Ses trois premiers ont permis de rester dans la course dans une première période moyenne pour les Canadiens.

En seconde mi-temps, Toronto fait la différence et l’arrière va inscrire 13 points à 5/5 au shoot, dont encore trois tirs de loin. Son ancien record de points en carrière, qui datait de janvier 2026, n’était que de 9 points.

Là, finir avec trois fois plus et un pourcentage de 81% de réussite au shoot, c’est quelque chose. Sentait-il qu’il allait faire une grosse sortie ? « Je ne le savais pas mais je savais qu’il fallait que je me donne à fond car ma mère était présente au match », précise-t-il.

« Je ne veux pas me laisser emporter par l’émotion mais quand on aime ce sport, et qu’on en est privé, à cause de choses qu’on ne peut contrôler, alors on touche le fond », indique aussi le héros du soir, meilleur marqueur de son équipe à égalité avec RJ Barrett, en référence à son opération du genou durant l’intersaison. « Je suis reconnaissant. Je vais garder la tête dans le guidon, rester humble et continuer à me battre. »

Alijah Martin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 TOR 23 6.3 32.0 19.0 78.9 0.4 0.5 0.9 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 2.2 2026-27 TOR 8 9.9 72.0 61.5 75.0 0.5 1.0 1.5 0.9 1.5 0.4 1.3 0.3 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.