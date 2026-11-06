Programme du soir | Neuf matchs de NBA Cup, avec les Lakers et les Spurs à l’affiche

Après une soirée à deux rencontres, la NBA reprend son rythme avec neuf affiches de NBA Cup au programme.

Dès 01h00, les Celtics se déplacent à Charlotte, tandis que les Wizards rendent visite aux Hawks. Anthony Davis est incertain pour Washington, tout comme Jalen Johnson pour Atlanta.

À 01h30, les Sixers affrontent les Cavaliers, une rencontre à suivre sur Prime Video. Cleveland pourrait devoir composer sans Jarrett Allen.

À 02h00, cinq rencontres sont programmées, dont un choc entre le Thunder et les Grizzlies.

Enfin, à 04h00, les Lakers accueilleront des Blazers privés de Ja Morant, sur Prime Video. Dans le même temps, les Spurs de Victor Wembanyama défieront de leur côté les Kings.

Programme complet

01h00 | Hawks – Wizards

01h00 | Hornets – Celtics

01h30 | Cavaliers – Sixers (Prime Video)

02h00 | Mavericks – Jazz

02h00 | Grizzlies – Thunder

02h00 | Bucks – Raptors

02h00 | Pelicans – Wolves

04h00 | Lakers – Blazers (Prime Video)

04h00 | Kings – Spurs