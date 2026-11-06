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Programme du soir | Neuf matchs de NBA Cup, avec les Lakers et les Spurs à l’affiche

Publié le 6/11/2026 à 20:30 Twitter Facebook

NBA – Neuf rencontres de NBA Cup au programme cette nuit, avec notamment les Sixers face aux Cavaliers à 01h30 et les Lakers face aux Blazers à 04h00, deux affiches diffusées sur Prime Video.

Après une soirée à deux rencontres, la NBA reprend son rythme avec neuf affiches de NBA Cup au programme.

Dès 01h00, les Celtics se déplacent à Charlotte, tandis que les Wizards rendent visite aux Hawks. Anthony Davis est incertain pour Washington, tout comme Jalen Johnson pour Atlanta.

À 01h30, les Sixers affrontent les Cavaliers, une rencontre à suivre sur Prime Video. Cleveland pourrait devoir composer sans Jarrett Allen.

À 02h00, cinq rencontres sont programmées, dont un choc entre le Thunder et les Grizzlies.

Enfin, à 04h00, les Lakers accueilleront des Blazers privés de Ja Morant, sur Prime Video. Dans le même temps, les Spurs de Victor Wembanyama défieront de leur côté les Kings.

Programme complet

01h00 | Hawks – Wizards
01h00 | Hornets – Celtics
01h30 | Cavaliers – Sixers (Prime Video)
02h00 | Mavericks – Jazz
02h00 | Grizzlies – Thunder
02h00 | Bucks – Raptors
02h00 | Pelicans – Wolves
04h00 | Lakers – Blazers (Prime Video)
04h00 | Kings – Spurs

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