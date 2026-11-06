Danny Wolf n’a pas laissé passer sa chance

Avant le match contre Charlotte, Danny Wolf n’était entré en jeu que deux fois lors des sept premières rencontres des Nets, pour un temps de jeu total de 15 minutes. Mais face aux Hornets, l’intérieur a enfin eu l’occasion de se montrer. En première mi-temps, Noah Clowney s’est blessé au genou, rejoignant une longue liste de joueurs indisponibles, notamment Ben Saraf, Drake Powell ou encore Egor Dëmin sur les postes extérieurs.

Danny Wolf a ainsi profité de cette rotation amoindrie pour obtenir davantage de minutes. Et il n’a pas laissé passer sa chance, compilant 13 points, 5 rebonds et 3 passes en 19 minutes, avec un différentiel de +17, le meilleur de son équipe à égalité avec Michael Porter Jr.

« Parfois en NBA, il y a des moments où vous ne faites pas partie de la rotation, surtout au début de votre carrière. C’est mon cas cette saison », reconnaît-il. « Tout le monde ne cesse de vous répéter que vous devez être prêt. Quand l’entraîneur m’a appelé en deuxième mi-temps, j’étais prêt. »

Danny Wolf a notamment été précieux dans le quatrième quart-temps, qu’il a disputé en intégralité…

Alors que les deux équipes étaient à égalité à l’entame du dernier acte (80-80), l’intérieur a imité Julius Randle à 3-points. Quelques minutes plus tard, il a enchaîné avec une passe décisive pour Nolan Traoré, avant de conclure une contre-attaque par un 2+1 pour donner onze points d’avance à Brooklyn.

Un casse-tête pour Jordi Fernandez ?

« Pour être honnête, Terance Mann et Danny Wolf ont fait la différence ce soir », souligne Michael Porter Jr. « Ils n’ont pas beaucoup fait partie de la rotation récemment, mais ils étaient prêts. Danny a immédiatement contribué. Cela demande beaucoup de préparation et de discipline pour apporter autant alors qu’on joue si peu. J’ai toujours dit que Danny était un joueur spécial, et je le répète depuis son arrivée. »

Si Danny Wolf a profité des absences pour se montrer, reste à savoir si Jordi Fernandez pourra durablement lui offrir davantage de minutes. L’ancien joueur de Michigan présente en effet un profil atypique. Il ne possède pas la verticalité nécessaire pour s’imposer comme un véritable protecteur de cercle et, offensivement, son manque d’explosivité peut le pénaliser lorsqu’il doit attaquer des défenseurs plus petits.

Face aux Hornets, Danny Wolf a ainsi majoritairement évolué aux côtés de Day’Ron Sharpe, qui occupait le poste 5 et lui évitait d’être placé en dernier rideau défensif. Et à l’autre bout du terrain, cette association lui a permis de profiter de davantage d’espace, notamment pour inscrire deux précieux paniers à 3-points.

Offrir plus de minutes à Danny Wolf ressemble donc à un jeu d’équilibriste pour Jordi Fernandez, qui doit exploiter les qualités offensives de son jeune intérieur sans trop exposer ses limites physiques en défense. Mais sa qualité de passe et sa capacité à jouer loin du cercle peuvent aussi apporter une dimension différente à l’attaque de Brooklyn.

« L’un des principaux piliers de notre identité offensive, c’est de jouer vite », explique Danny Wolf. « J’ai vraiment l’impression que mon style de jeu peut nous aider à remonter le terrain, à faire des passes simples et à lancer des contre-attaques. Avoir le momentum, c’est ce qui permet de remporter un match de basket. »

Danny Wolf Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BRO 57 20.8 40.5 32.2 77.1 1.0 3.9 4.9 2.2 2.2 0.5 1.3 0.6 8.9 2026-27 BRO 3 15.3 60.0 58.3 100.0 0.3 4.0 4.3 2.0 2.3 0.0 1.0 0.0 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.