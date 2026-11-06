Josh Hart séduit par les grandes ambitions de Naples

Entre Josh Hart et Naples, l’histoire pourrait bientôt dépasser le simple coup de cœur. L’arrière des Knicks, qui n’a jamais caché son affection pour l’Italie, a confirmé son rapprochement avec le Napoli Basket.

« J’ai visité Naples et la côte amalfitaine à plusieurs reprises. C’est un endroit fantastique, on en apprend toujours un peu plus sur leur culture », a notamment rappelé l’arrière des Knicks cette semaine.

Depuis quelque temps, le nom de Josh Hart est d’ailleurs de plus en plus associé au projet du Napoli Basket. Un rapprochement avec la formation italienne et son président, Matt Rizzetta, qu’il a lui-même confirmé.

« Je me suis un peu plus impliqué auprès de l’équipe. Je ne voulais pas trop en parler. Matt le fera quand tout sera finalisé et acté. Peut-être que l’on en parlera ensemble, mais pour l’instant, je peux juste dire que je suis avec grand intérêt ce qu’ils mettent en place, la progression de l’équipe, la nouvelle salle… Il y a beaucoup d’échéances importantes qui se profilent et ça m’enchante énormément. »

Naples rêve de l’Euroligue

Difficile, pour le moment, de connaître le rôle précis que pourrait occuper Josh Hart au sein du club. Selon la presse italienne, une entrée au capital serait toutefois à l’étude. Il pourrait ainsi retrouver un certain Shaquille O’Neal, déjà associé au projet pour développer la notoriété du Napoli Basket à l’international.

Sur le parquet, Naples réalise actuellement un gros début de saison, avec un bilan de cinq victoires et une défaite en championnat, sans parler de son invincibilité après cinq journées en EuroCup.

Mais les ambitions napolitaines vont encore plus loin, puisque l’équipe de Matt Rizzetta souhaite intégrer à terme l’Euroleague. Pour cela, il faudra toutefois construire une nouvelle salle. Josh Hart pourrait donc prochainement apporter sa contribution, même si les modalités de son implication restent encore à officialiser.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23.2 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25.6 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOR 65 27.0 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOR 47 28.7 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NOR/POR 54 33.2 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2022-23 POR/NYK 76 32.3 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2023-24 NYK 81 33.4 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 37.6 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NYK 66 30.2 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0 2026-27 NYK 7 31.7 38.6 34.2 60.0 1.1 6.1 7.3 3.9 3.0 2.1 2.0 0.3 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.