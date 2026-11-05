Nikola Jokic, le dernier dinosaure du jeu poste bas ?

Depuis le début de saison, Nikola Jokic évoluait davantage loin du cercle. Habitué à faire des ravages poste bas, le pivot des Nuggets recevait moins souvent le ballon dans ses zones préférentielles, sans pouvoir exploiter aussi régulièrement les qualités qui lui permettent de dominer la ligue depuis des années.

Face aux Raptors, le Serbe a remis les pendules à l’heure avec 26 points inscrits dans la raquette. Il termine cette rencontre, remportée par Denver, avec 32 points à 13/19 au tir, 11 passes et 10 rebonds, en seulement 30 minutes et trois quart-temps puisqu’il n’a pas joué le dernier.

« Cela s’explique par la pression. On lance nos attaques rapidement donc il est en tête de raquette, plus loin du cercle », analyseson entraîneur David Adelman , pour expliquer ce positionnement. « J’aimerais le voir plus poste bas. Son jeu au poste est dicté par les shooteurs autour de lui donc c’est aussi à eux de mettre les choses en place. »

Le jeu poste bas, victime de l’arbitrage ?

Agressif dès les premières possessions, le triple MVP n’a pas vraiment été gêné par Collin Murray-Boyles ni Scottie Barnes. Ce n’est pas la première fois que des défenseurs plus petits que lui sont chargés de le limiter. Parfois avec succès d’ailleurs, comme Alex Caruso en playoffs. Mais pour Nikola Jokic, cette stratégie illustre surtout une évolution plus profonde : le jeu poste bas est en voie de disparition.

« Franchement, dans la NBA actuelle, il n’y a plus d’avantage de taille. Tout simplement parce que, poste bas, on a des défenseurs qui peuvent pousser et attraper. Les arbitres laissent les défenseurs poste bas faire bien plus de choses, être très physiques, beaucoup plus qu’à l’extérieur. Voilà pourquoi les joueurs ne veulent plus jouer poste bas », juge la star des Nuggets. « On va subir des fautes, qui ne sont jamais sifflées, et on se fatigue possession après possession. Le jeu poste bas est dans une situation critique. Sans doute que dans cinq ou dix ans, il n’y en aura même plus. Voilà pourquoi on me met des défenseurs plus petits sur le dos. »

Nikola Jokic se défend toutefois de se plaindre de l’impact physique de ses adversaires. « J’aime la lutte. Je lutte avec mes frères depuis que je suis petit donc j’aime quand ça bataille. J’aime pousser et attraper. »

Il s’agit davantage d’un constat sur l’évolution du basket, dont le Serbe a été l’un des principaux acteurs au cours de la dernière décennie.

« Depuis que je suis en NBA, depuis dix ou douze ans, le basket a changé quatre fois. Le small-ball ou les intérieurs qui font tout désormais. Le basket va encore, d’une autre manière, évoluer d’ici cinq ans », annonce le All-Star.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21.7 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 27.9 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32.6 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31.3 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32.0 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34.6 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33.5 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33.7 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34.6 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36.7 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34.8 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7 2026-27 DEN 6 36.9 47.2 22.6 88.5 2.2 7.5 9.7 9.0 3.0 2.0 3.8 1.3 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.