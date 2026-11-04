Programme du soir | Victor Wembanyama face à Cooper Flagg

Nouvelle grosse soirée en NBA, avec 28 franchises sur les parquets ! Dès 01h00, les Pistons accueilleront les Sixers dans un choc entre deux des meilleures équipes de l’Est, à suivre sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Celtics recevront les Bucks, tandis que les Knicks défieront les Bulls. À 02h00, le Thunder retrouvera les Cavaliers, avant un duel entre les Rockets de Kevin Durant et les Wolves à 02h30.

Mais l’affiche de la nuit opposera surtout Victor Wembanyama à Cooper Flagg, lors du duel entre les Spurs et les Mavericks à 03h30, sur beIN Sports 2.

Enfin, les Lakers se déplaceront à Sacramento à 04h00, avant que les Clippers et le Heat ne clôturent la soirée.

Programme complet

01h00 | Pistons – Sixers (beIN Sports 1)

01h00 | Wizards – Hawks

01h30 | Celtics – Bucks

01h30 | Nets – Hornets

01h30 | Knicks – Bulls

02h00 | Grizzlies – Pacers

02h00 | Pelicans – Jazz

02h00 | Thunder – Cavaliers

02h30 | Rockets – Wolves

03h00 | Nuggets – Raptors

03h00 | Suns – Blazers

03h30 | Spurs – Mavericks (beIN Sports 2)

04h00 | Kings – Lakers

04h30 | Clippers – Heat