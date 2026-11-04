Pour Mike Brown, Jordan Clarkson est le coéquipier idéal

Depuis le début de la saison, le temps de jeu de Jordan Clarkson varie considérablement selon les besoins de Mike Brown. Après le démarrage compliqué des Knicks, l’arrière a ainsi inscrit 18 points en 17 minutes lors de la victoire face aux Bulls, alors qu’il n’était même pas entré en jeu lors de la rencontre précédente contre les Pistons.

Depuis, il n’a disputé que neuf minutes face aux Sixers, puis onze lors de la réception de Brooklyn. Une situation pas toujours évidente pour un ancien Sixième homme de l’année, mais que l’intéressé accepte sans faire de vagues.

« Il est prêt à accepter un rôle que beaucoup n’accepteraient pas, même des joueurs plus jeunes qui n’ont pas autant prouvé que lui », salue Mike Brown. « Il est prêt à l’accepter, comme l’année dernière, tout en encourageant ses coéquipiers. C’est le joueur d’équipe par excellence. J’ai côtoyé beaucoup de joueurs, mais c’est le meilleur. »

Depuis son arrivée aux Knicks la saison dernière, Jordan Clarkson a en effet dû s’habituer à un rôle secondaire, avec des minutes qui évoluent selon les situations. En 2025/26, il ne jouait ainsi que 17,8 minutes par soir en moyenne, avec même plusieurs rencontres passées presque intégralement sur le banc.

Jordan Clarkson rend la pareille à son entraîneur

« C’est un sacré compliment », apprécie l’ancien du Jazz. « Il a été entouré de beaucoup de joueurs et il a fait partie de bonnes équipes. Je suis ici pour encourager l’équipe. Nous sommes tous là pour un seul objectif : gagner. »

Réputé pour ses qualités de scoreur, qui lui avaient valu le trophée de Sixième homme de l’année en 2021, Jordan Clarkson prouve ainsi qu’il peut encore apporter, même après plusieurs rencontres sans jouer. Avec un temps de jeu réduit cette saison, il tourne à 5,5 points de moyenne, à 56 % au tir.

Et si Mike Brown apprécie particulièrement son état d’esprit, le vétéran de 34 ans ne manque pas non plus de saluer le travail de son entraîneur.

« Mike réalise un excellent travail pour souder ce groupe et nous faire adhérer à ce qu’il croit, pour faire en sorte que tout le monde arrive sur le terrain en étant sur la même longueur d’onde », raconte Jordan Clarkson. « C’est une tâche difficile et il a fait un excellent travail l’année dernière. Il va le refaire cette saison. »

Jordan Clarkson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 59 25.0 44.8 31.4 82.9 0.9 2.3 3.2 3.5 1.8 0.9 1.6 0.2 11.9 2015-16 LAL 79 32.3 43.3 34.7 80.4 1.2 2.8 4.0 2.4 2.1 1.1 1.7 0.1 15.5 2016-17 LAL 82 29.2 44.5 32.9 79.8 0.6 2.4 3.0 2.6 1.8 1.1 2.0 0.1 14.7 2017-18 LAL/CLE 81 23.3 45.1 35.2 80.0 0.7 2.0 2.7 2.7 1.3 0.7 1.6 0.1 13.9 2018-19 CLE 81 27.3 44.8 32.4 84.4 1.0 2.3 3.3 2.4 1.4 0.7 1.7 0.2 16.8 2019-20 CLE/UTH 71 24.0 45.4 36.8 83.6 0.7 1.9 2.6 1.9 1.5 0.6 1.4 0.2 15.2 2020-21 UTH 68 26.7 42.5 34.7 89.6 0.7 3.3 4.0 2.5 1.6 0.9 1.7 0.1 18.4 2021-22 UTH 79 27.1 41.9 31.8 82.8 0.8 2.6 3.5 2.5 1.9 0.8 1.6 0.2 16.0 2022-23 UTH 61 32.6 44.4 33.8 81.6 1.2 2.9 4.0 4.4 2.0 0.5 3.0 0.2 20.8 2023-24 UTH 55 30.6 41.3 29.4 88.1 0.9 2.5 3.4 5.0 1.5 0.6 2.7 0.1 17.1 2024-25 UTH 37 26.0 40.8 36.2 79.7 0.7 2.5 3.2 3.7 1.4 0.8 2.3 0.2 16.2 2025-26 NYK 72 17.8 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 1.7 0.4 0.9 0.1 8.6 2026-27 NYK 6 8.9 56.0 50.0 66.7 0.7 0.8 1.5 0.3 1.3 0.3 0.2 0.3 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.