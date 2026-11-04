Marcus Smart sort les doigts d’honneur face aux Celtics

Adoré par le public du TD Garden pour son tempérament de « chien de garde » durant ses neuf saisons à Boston, de 2014 à 2023, Marcus Smart a peut-être perdu quelques admirateurs dans le Massachusetts lundi soir. La raison ? Deux gestes déplacés à destination du banc des Celtics, qui ne manqueront pas de faire parler à l’approche de son retour sur les terres de son ancienne équipe, en janvier prochain…

Car après avoir débuté la rencontre par un 0/7 au tir, le meneur a finalement inscrit deux paniers à 3-points coup sur coup. Et il a choisi de les célébrer en adressant… des doigts d’honneur ! Le premier geste a été furtif, mais le deuxième n’a laissé aucune place au doute. Même s’il ne s’est pas directement tourné vers le banc des Celtics sur son deuxième tir primé, Marcus Smart a confirmé après la rencontre que ses anciens coéquipiers étaient bien visés.

« Juste beaucoup d’émotions qui ont fini par sortir », a-t-il déclaré après la rencontre. « En plus, certains gars sur le banc parlaient. Je ne savais pas qui. Je les ai juste entendus dire quelque chose. Alors je leur ai répondu. »

Pour le reste, Marcus Smart a fait du Marcus Smart, en essayant de faire déjouer l’adversaire par tous les moyens. Comme lorsqu’il a provoqué une faute offensive de Payton Pritchard sur une remise en jeu, quelques instants auparavant, ou lorsqu’il a tenté de faire sortir son ancien coéquipier Jayson Tatum de son match.

Toujours à cran face aux Celtics

Son entraîneur Ime Udoka, qui le connaît parfaitement pour l’avoir dirigé à Boston, a surtout retenu cette capacité à insuffler de l’énergie et à déstabiliser l’adversaire.

« C’était bien », a-t-il d’abord glissé au sujet de son activité en début de quatrième quart-temps, déclenchant les rires de la salle de presse. « À provoquer des fautes loin du ballon… Il est comme ça. Même s’il y en avait des discutables à mon avis, il a apporté beaucoup de jus et d’énergie. Naturellement, il jouait contre son ancienne équipe, donc il voulait entrer sur le terrain et prouver… Il a eu un peu de mal parfois, mais il a mis deux gros paniers à 3-points de suite et… j’en resterai là. Il y a une amende qui arrive. »

Il faut dire que Marcus Smart restait sur deux prestations particulièrement difficiles lors de ses seules confrontations avec Boston depuis son départ. En décembre 2024, pour son retour au TD Garden sous le maillot des Grizzlies, il avait rendu un triste 1/11 au tir. Il avait même réussi à faire pire la saison dernière, avec les Lakers, en terminant à 0 point et 0/7 au tir face aux Celtics.

Auteur cette fois de 8 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions, Marcus Smart a donc vécu ses deux premiers paniers de la soirée comme une véritable libération. Au point de ne pas pouvoir s’empêcher de chambrer ses anciens coéquipiers, d’une manière qui risque de lui coûter quelques dollars…

« Tu veux toujours bien faire contre ton ancienne équipe, et leur montrer que tu peux toujours entrer sur le terrain et faire ce que tu sais faire. Clairement, ça m’a fait du bien. L’énergie était là, et ils savent ce dont je suis capable. Je leur ai juste rappelé une fois de plus ce soir » conclut-il.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27.0 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27.3 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30.4 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29.9 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27.5 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32.0 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32.9 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32.3 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32.1 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30.2 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 MEM/WAS 34 20.0 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2025-26 LAL 62 28.5 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3 2026-27 HOU 5 24.1 47.4 40.7 88.9 0.8 2.4 3.2 2.8 2.0 1.6 2.0 0.0 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.