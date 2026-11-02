Sandro Mamukelashvili n’oublie pas ce qu’il doit aux Raptors

Ce dimanche soir avait une saveur particulière pour Sandro Mamukelashvili. L’ailier des Lakers retrouvait pour la première fois les Raptors, où il s’est révélé au grand jour au cours de la saison dernière.

Celle-ci lui a permis de décrocher le premier gros contrat de sa carrière en NBA, avec 52 millions de dollars sur quatre ans à Los Angeles. Un bel accomplissement pour celui qui avait été choisi en 54e position de la Draft 2021, avant de véritablement changer de dimension à 26 ans.

Au moment d’affronter ses anciens coéquipiers, l’heure était donc à la gratitude. En particulier envers son ancien entraîneur, Darko Rajakovic, qui lui a accordé le temps de jeu pour montrer l’étendue de son talent.

« Ça m’a fait énormément plaisir de les revoir… Darko m’avait beaucoup manqué », a confié l’ailier fort. « C’est quelqu’un de formidable, avec qui j’ai noué des liens très forts. Je suis devenu très proche d’eux, donc ça fait vraiment plaisir de les retrouver. Je leur suis reconnaissant et je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi. Darko et Toronto m’ont donné l’opportunité d’être là où j’en suis aujourd’hui. Je leur suis extrêmement reconnaissant de m’avoir donné cette chance de fouler les parquets et de montrer ce dont je suis capable. »

« Il a énormément travaillé »

Un plaisir partagé par son ancien entraîneur, qui a salué le travail et la progression du natif de New York.

« Je suis vraiment très heureux pour lui qu’il ait obtenu le contrat qu’il mérite », a déclaré Darko Rajakovic. « Il a énormément travaillé… C’est un joueur qui a franchi un véritable cap dans sa carrière lors de son passage chez nous. Je suis donc vraiment, vraiment fier de lui. »

Dans cette rencontre évidemment riche en émotions, le Géorgien est toutefois resté fidèle à ses standards, avec 11 points à 4/7 au tir en sortie de banc, sur 23 minutes. Une contribution dans la lignée de ce qu’il apportait à Toronto, et qui avait justement convaincu les Lakers de miser sur lui cet été.

Un changement de statut, et de dimension financière, que Sandro Mamukelashvili peine à réaliser pleinement…

« Je pense que je n’ai pas encore réalisé [que j’avais signé pour 52 millions]. Tout va si vite en NBA qu’on n’a pas vraiment le temps de se poser pour prendre du recul et réfléchir », a-t-il conclu. « Mais je suis reconnaissant pour le parcours accompli, et j’ai simplement envie de continuer à progresser et de faire encore mieux. »

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 9.9 49.6 42.3 81.8 0.9 1.1 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 MIL/SAS 43 15.3 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2023-24 SAS 46 9.8 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 2024-25 SAS 61 11.2 50.2 37.3 74.1 1.0 2.0 3.1 0.8 1.0 0.4 0.4 0.3 6.3 2025-26 TOR 80 21.9 52.3 38.9 74.7 1.4 3.6 4.9 1.9 1.8 0.8 0.8 0.5 11.2 2026-27 LAL 7 23.4 50.0 33.3 75.0 1.1 3.4 4.6 1.4 1.7 0.7 0.6 0.6 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.