Natalie Nakase, la fierté de Steve Kerr et Tyronn Lue

Le hasard du calendrier NBA n’aurait pu mieux faire. Au lendemain du Game 7 des WNBA Finals, remporté par les Golden State Valkyries de Natalie Nakase, ce sont les Clippers de Tyronn Lue qui posaient leurs valises dans le vestiaire visiteur du Chase Center.

Avant de devenir assistante de Becky Hammon à Las Vegas (2022-2024), Natalie Nakase avait passé dix ans chez les Clippers. Bien avant l’arrivée de Tyronn Lue à Los Angeles, elle avait débuté comme stagiaire vidéo. Deux ans plus tard, elle devenait la première femme assistante lors de la Summer League. Elle est ensuite passée par la G-League avant d’être promue coach chargée du développement individuel des joueurs des Clippers.

C’est durant ces années qu’elle a noué une relation forte avec Chris Paul, présent à San Francisco pour de nombreux matchs de playoffs et de Finals des Valkyries, mais aussi avec Tyronn Lue.

Passé par les Clippers comme assistant avant de prendre les commandes des Cavaliers, puis revenu à Los Angeles en 2019, ce dernier a pu suivre son évolution de près. Il était donc particulièrement fier de son ancienne collègue.

« Je suis super heureux pour elle parce que c’est une bosseuse », confiait un Tyronn Lue tout souriant avant le match entre les Warriors et les Clippers. « Quand vous bossez dur et que vous roulez votre bosse, il vous arrive de bonnes choses. Je l’ai vue grandir année après année. Elle a bossé très dur, elle s’est dédiée entièrement à son travail. Elle avait déjà fait du super boulot avec les Aces et Becky (Hammon), et puis prendre ce poste ici et réussir à toucher le Graal hier soir, c’est vraiment génial. »

Steve Kerr, un soutien précieux à Golden State

Particulièrement franche avec les médias, Natalie Nakase n’a d’ailleurs jamais cherché à masquer sa personnalité. Pour Tyronn Lue, cette authenticité explique en partie sa réussite, elle qui a décroché le trophée de meilleure entraîneuse la saison dernière avant de devenir championne cette année.

« Sa passion, sa capacité à comprendre les joueurs et à savoir comment traiter les gens autour d’elle avec respect et positivité, ce sont des qualités essentielles », poursuivait l’entraîneur des Clippers. « Prendre une équipe qui existe seulement depuis deux ans et bâtir ce qu’elle a bâti en si peu de temps, c’est exceptionnel et ça en dit beaucoup sur sa personnalité et ses qualités d’entraîneuse. »

Steve Kerr n’a pas eu l’occasion de travailler directement avec Natalie Nakase sur un banc, mais s’il y a bien quelqu’un qui connaît les attentes élevées de Joe Lacob, propriétaire des Warriors et des Valkyries, c’est lui.

Lorsqu’il avait racheté les Warriors en 2010, Joe Lacob avait rapidement affiché ses ambitions. Arrivé à Golden State à l’été 2014, Steve Kerr avait d’ailleurs remporté le titre NBA dès sa première saison.

Lorsque la WNBA a accordé une franchise à Golden State, Joe Lacob avait fixé un objectif tout aussi ambitieux : remporter le titre dans les cinq ans. Le parcours de Natalie Nakase, mais aussi son impatience de gagner et sa volonté de relever ce défi, avaient convaincu le propriétaire de lui confier les commandes de sa nouvelle équipe.

À son arrivée à San Francisco, Steve Kerr avait pris Natalie Nakase sous son aile pour l’aider à prendre ses marques. Et les deux entraîneurs ont continué d’échanger régulièrement depuis.

« Encore aujourd’hui, nous échangeons beaucoup par textos. Je lui ai envoyé un message hier après le match pour la féliciter », confirmait l’entraîneur des Warriors. « Quand elle a rejoint la franchise il y a deux ans, elle a passé beaucoup de temps avec nous dans nos réunions de staff. Que ce soit les Warriors, Santa Cruz ou les Valkyries, nous sommes tous connectés les uns aux autres et donc j’étais à 100% derrière elle. Réussir à partir de zéro et construire la marque et la culture Valkyries en si peu de temps, c’est remarquable. »

Propos recueillis à San Francisco.