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Un coloris « Triumph » pour la Nike Sabrina 4

Publié le 2/11/2026 à 11:21 Twitter Facebook

Sneakers – La quatrième chaussure signature de Sabrina Ionescu boucle à sa manière la saison WNBA 2026 avec ce coloris triomphal en blanc et doré.

La saison WNBA s’est terminée samedi soir par le sacre des Golden State Valkyries sur le Dream d’Atlanta à l’issue d’une série en sept matchs. Sabrina Ionescu s’est pour sa part arrêtée en demi-finale sous le maillot du New York Liberty avec un sweep encaissé face au Dream (3-0). La shooteuse a ainsi dû regarder les WNBA Finals et le sacre des Valkyries depuis son canapé…

Comme la joueuse emblématique du Liberty, Nike avait de son côté imaginé un tout autre scénario pour boucler cette saison 2026, comme en témoigne la sortie à venir de ce coloris « Triumph » de la Sabrina 4.

Celui-ci imaginait Sabrina Ionescu sabrer le champagne avec sa languette en version bouchon de liège. Les autres finitions, comme le « Swoosh » latéral sur l’empeigne, ressortent en doré sur une tige blanche. Au niveau de la semelle par ailleurs, Nike conserve l’association entre la mousse Cushlon 3.0 et une unité Zoom Air placée sous l’avant du pied, afin d’offrir amorti et réactivité.

La Sabrina 4 « Triumph » sortira le 12 novembre au prix de 130 euros. La paire sera à retrouver sur Basket4Ballers à partir de minuit.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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