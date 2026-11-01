Soirée relativement calme en NBA, avec seulement quatre rencontres au programme. Dès 21h30, sur Prime Video, les Celtics se déplacent à Orlando pour défier le Magic, toujours privé de Paolo Banchero. À 23h00, les Pacers accueillent les Nets de Nolan Traoré.

Dans la nuit, Stephen Curry et les Warriors tenteront de poursuivre leur remontée face aux Clippers, qui restent sur quatre défaites consécutives. Coup d’envoi à 02h30 au Chase Center.

Enfin, à 03h00, les Lakers de Luka Doncic recevront les Raptors, une rencontre à suivre sur beIN Sports 1.

Programme complet

21h30 | Magic – Celtics (Prime Video)

23h00 | Pacers – Nets

02h30 | Warriors – Clippers

03h00 | Lakers – Raptors (beIN Sports 1)