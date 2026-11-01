VJ Edgecombe, le sang-froid d’un vétéran

Seuls leaders de la conférence Est avec six victoires en sept matchs, les Sixers de Tyrese Maxey, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid peuvent déjà tirer un coup de chapeau à leurs lieutenants.

Aux côtés d’un Anfernee Simons encore précieux en sortie de banc, VJ Edgecombe se démarque depuis deux rencontres par son sang-froid dans les moments décisifs. En l’espace de 24 heures, le Bahamien a ainsi inscrit deux paniers à 3-points particulièrement importants, face à New York puis à Charlotte.

Sur le parquet des Hornets, les Sixers sont encore passés par une belle frayeur, en se retrouvant à sept longueurs à moins de quatre minutes de la fin (101-94). Il a alors fallu un 3-points d’Anfernee Simons, plusieurs actions décisives de Tyrese Maxey (38 points), puis cette séquence signée VJ Edgecombe : un contre sur Dennis Schröder, suivi d’un 3-points en fin de possession pour donner quatre longueurs d’avance à Philadelphie (105-101).

« Honnêtement, je devais bien ça à l’équipe. Je traversais un mauvais match, j’étais souvent trop court, je ratais beaucoup de tirs, je me faisais passer en défense… Donc je devais bien ça à l’équipe », a-t-il reconnu après une rencontre terminée avec 10 points à 4/13 au tir. « J’ai juste essayé de me calmer et de faire la bonne action. »

Tyrese Maxey lui a demandé de tirer

Au regard de l’effectif, et même en l’absence de LeBron James et Joel Embiid, VJ Edgecombe n’est pas forcément la première option dans les fins de match serrées.

Alors que Tyrese Maxey venait de replacer les Sixers en tête sur deux lancers francs (102-101), le jeune arrière a d’ailleurs hésité à prendre ce tir, tandis que le chronomètre des 24 secondes touchait à sa fin.

« J’essayais de redonner le ballon à Tyrese », a-t-il confié. « Parce que, comme je l’ai dit, je n’arrivais pas à mettre un tir. Mais l’équipe m’a fait confiance dans ce moment décisif. Bien sûr, j’ai confiance en moi, et quand j’ai regardé Tyrese et qu’il m’a dit : «Vas-y», j’y suis allé. »

Un simple échange de regards qui en dit long sur la confiance que lui accorde déjà son meneur. Car Tyrese Maxey n’avait aucune intention de récupérer le ballon. « Il m’a regardé pour me passer le ballon. Je lui ai dit : ‘Ne me le passe pas. C’est ton truc, tu mets toujours des gros tirs comme ça.’ Et il l’a encore fait ! »

Deux matchs, deux tirs décisifs : même lorsqu’il traverse une soirée difficile, VJ Edgecombe peut donc être une solution supplémentaire dans le « money time ». Une très bonne nouvelle de plus pour Philadelphie.

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 35.0 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0 2026-27 PHI 6 33.3 38.8 32.3 75.0 1.5 6.3 7.8 2.7 3.2 1.2 1.2 0.5 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.