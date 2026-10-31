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Programme du soir | Les Valkyries de Gabby Williams seront-elles championnes WNBA ?

Publié le 31/10/2026 à 19:46 Twitter Facebook

WNBA – Les Valkyries et le Dream se retrouvent à 01h00 pour un Game 7 décisif des Finals. Sept rencontres sont également au programme en NBA, dont un duel entre les Spurs de Victor Wembanyama et les Wolves de Rudy Gobert.

C’est l’heure du dénouement en WNBA ! À 01h00, sur beIN Sports 1, les Valkyries de Gabby Williams accueillent le Dream d’Angel Reese pour un Game 7 historique des Finals. Après six rencontres acharnées (3-3), les deux franchises jouent leur premier titre au Chase Center !

En NBA, la soirée débute dès 20h00 avec Jazz – Blazers sur beIN Sports MAX 5. À 01h00, Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Wolves de Rudy Gobert, tandis que les Grizzlies, toujours invaincus, accueillent les Kings. Enfin, les Rockets de Kevin Durant défient le Thunder à partir de 01h30.

Programme complet

20h00 | Jazz – Blazers (beIN Sports MAX 5)
23h00 | Hornets – Sixers
00h00 | Pelicans – Hawks
01h00 | Bucks – Cavaliers
01h00 | Grizzlies – Kings
01h00 | Spurs – Wolves
01h30 | Rockets – Thunder

Finals WNBA – Game 7

01h00 | Valkyries – Dream (beIN Sports 1)

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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