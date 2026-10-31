Programme du soir | Les Valkyries de Gabby Williams seront-elles championnes WNBA ?

C’est l’heure du dénouement en WNBA ! À 01h00, sur beIN Sports 1, les Valkyries de Gabby Williams accueillent le Dream d’Angel Reese pour un Game 7 historique des Finals. Après six rencontres acharnées (3-3), les deux franchises jouent leur premier titre au Chase Center !
En NBA, la soirée débute dès 20h00 avec Jazz – Blazers sur beIN Sports MAX 5. À 01h00, Victor Wembanyama et les Spurs reçoivent les Wolves de Rudy Gobert, tandis que les Grizzlies, toujours invaincus, accueillent les Kings. Enfin, les Rockets de Kevin Durant défient le Thunder à partir de 01h30.
Programme complet
20h00 | Jazz – Blazers (beIN Sports MAX 5)
23h00 | Hornets – Sixers
00h00 | Pelicans – Hawks
01h00 | Bucks – Cavaliers
01h00 | Grizzlies – Kings
01h00 | Spurs – Wolves
01h30 | Rockets – Thunder
Finals WNBA – Game 7
01h00 | Valkyries – Dream (beIN Sports 1)