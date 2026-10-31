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Klay Thompson rallume la machine à 3-points

Publié le 31/10/2026 à 15:24 Twitter Facebook

NBA – Après cinq premiers matchs compliqués avec le Heat, Klay Thompson a retrouvé son adresse face aux Pacers, avec 25 points et sept paniers à 3-points, dont cinq dans le troisième quart-temps.

Klay ThompsonEn recrutant Klay Thompson, le Heat voulait s’assurer les services d’un shooteur capable d’écarter le jeu autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Mais après cinq rencontres, l’ancien « Splash Brother » tournait à seulement 7,8 points de moyenne, à 31,7% au tir et 32,4% à 3-points. Bien loin du rendement espéré…

Face aux Pacers, Klay Thompson a enfin retrouvé son adresse. Après avoir manqué sa première tentative derrière l’arc, il a rapidement réglé la mire, ajoutant deux tirs à mi-distance pour prendre confiance.

Et dans le troisième quart-temps, le quadruple champion NBA a carrément pris feu ! Profitant de la circulation de balle du Heat et des retards défensifs d’Indiana, il a enchaîné cinq paniers à 3-points, dont deux consécutifs pour donner plus de 20 points d’avance à Miami.

« Il va écarter le jeu pour l’équipe et il y aura des actions où on va le trouver », explique Giannis Antetokounmpo. « Il avait simplement la main chaude. Il a rentré ses tirs et continué de tirer avec confiance. C’est ce qui rend le jeu plus facile pour moi, pour Bam, pour Davion et aussi pour Andrew. »

La force d’attraction du Grec, auteur d’un triple-double (31 points, 17 rebonds, 10 passes), a justement permis à Klay Thompson de bénéficier de plusieurs tirs ouverts. Avec 45% de réussite collective à 3-points, le Heat a ainsi montré un tout autre visage que lors de ses quatre premières défaites.

« Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait arriver »

« Jouer avec Giannis est l’une des principales raisons de ma présence ici », rappelle Klay Thompson. « Je dois l’aider à accomplir ce qu’il a déjà fait, à savoir remporter un titre et un nouveau trophée de MVP. Erik Spoelstra a clairement défini mon rôle. Je dois bien défendre et écarter le jeu pour laisser de la place à nos meilleurs joueurs. »

Au-delà de ses 25 points à 9/14 au tir, dont 7/12 derrière l’arc, l’ancien joueur des Warriors et des Mavericks retient surtout ses sensations physiques. « Je suis vraiment content de la patience avec laquelle j’ai joué ce soir. Je me sentais bien physiquement, avec de bonnes sensations dans les jambes » explique-t-il.

Et son plaisir était visible après chaque panier primé.

« Je me suis vraiment amusé. Vous pouviez certainement le voir à mes réactions. Ce n’est pas le meilleur début de saison pour moi, mais j’ai réussi à jouer avec sang-froid et confiance. Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait finir par arriver » conclut-il. Désormais, il faut juste que ça redevienne une habitude, et pas une exception…

Klay ThompsonPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2011-12GSW6624.444.341.486.80.42.12.42.02.30.71.60.312.5
2012-13GSW8235.842.240.184.10.43.33.72.22.91.01.90.516.6
2013-14GSW8135.444.441.779.50.52.63.12.22.90.91.70.518.4
2014-15GSW7731.946.343.987.90.42.93.22.91.61.11.90.821.7
2015-16GSW8033.347.042.587.30.43.43.82.11.90.81.70.622.1
2016-17GSW7834.046.841.485.30.63.03.72.11.80.81.60.522.3
2017-18GSW7334.348.944.083.70.43.43.82.51.60.81.80.520.0
2018-19GSW7834.046.740.281.60.53.43.82.42.01.11.50.621.5
2021-22GSW3229.442.938.590.20.53.43.92.81.70.51.30.520.4
2022-23GSW6933.043.641.287.90.63.64.12.41.90.71.80.421.9
2023-24GSW7729.743.238.792.70.52.83.32.31.60.61.50.517.9
2024-25DAL7227.341.239.190.50.62.83.42.01.10.71.20.414.0
2025-26DAL6921.739.338.376.60.31.82.11.41.00.50.90.311.7
2026-27MIA621.040.038.8100.00.01.31.31.32.00.20.80.210.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Thibault Mairesse
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