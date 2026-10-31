Klay Thompson rallume la machine à 3-points

En recrutant Klay Thompson, le Heat voulait s’assurer les services d’un shooteur capable d’écarter le jeu autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Mais après cinq rencontres, l’ancien « Splash Brother » tournait à seulement 7,8 points de moyenne, à 31,7% au tir et 32,4% à 3-points. Bien loin du rendement espéré…

Face aux Pacers, Klay Thompson a enfin retrouvé son adresse. Après avoir manqué sa première tentative derrière l’arc, il a rapidement réglé la mire, ajoutant deux tirs à mi-distance pour prendre confiance.

Et dans le troisième quart-temps, le quadruple champion NBA a carrément pris feu ! Profitant de la circulation de balle du Heat et des retards défensifs d’Indiana, il a enchaîné cinq paniers à 3-points, dont deux consécutifs pour donner plus de 20 points d’avance à Miami.

« Il va écarter le jeu pour l’équipe et il y aura des actions où on va le trouver », explique Giannis Antetokounmpo. « Il avait simplement la main chaude. Il a rentré ses tirs et continué de tirer avec confiance. C’est ce qui rend le jeu plus facile pour moi, pour Bam, pour Davion et aussi pour Andrew. »

La force d’attraction du Grec, auteur d’un triple-double (31 points, 17 rebonds, 10 passes), a justement permis à Klay Thompson de bénéficier de plusieurs tirs ouverts. Avec 45% de réussite collective à 3-points, le Heat a ainsi montré un tout autre visage que lors de ses quatre premières défaites.

« Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait arriver »

« Jouer avec Giannis est l’une des principales raisons de ma présence ici », rappelle Klay Thompson. « Je dois l’aider à accomplir ce qu’il a déjà fait, à savoir remporter un titre et un nouveau trophée de MVP. Erik Spoelstra a clairement défini mon rôle. Je dois bien défendre et écarter le jeu pour laisser de la place à nos meilleurs joueurs. »

Au-delà de ses 25 points à 9/14 au tir, dont 7/12 derrière l’arc, l’ancien joueur des Warriors et des Mavericks retient surtout ses sensations physiques. « Je suis vraiment content de la patience avec laquelle j’ai joué ce soir. Je me sentais bien physiquement, avec de bonnes sensations dans les jambes » explique-t-il.

Et son plaisir était visible après chaque panier primé.

« Je me suis vraiment amusé. Vous pouviez certainement le voir à mes réactions. Ce n’est pas le meilleur début de saison pour moi, mais j’ai réussi à jouer avec sang-froid et confiance. Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait finir par arriver » conclut-il. Désormais, il faut juste que ça redevienne une habitude, et pas une exception…

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GSW 66 24.4 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GSW 82 35.8 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GSW 81 35.4 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GSW 77 31.9 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GSW 80 33.3 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GSW 78 34.0 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GSW 73 34.3 48.9 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GSW 78 34.0 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GSW 32 29.4 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GSW 69 33.0 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GSW 77 29.7 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27.3 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21.7 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7 2026-27 MIA 6 21.0 40.0 38.8 100.0 0.0 1.3 1.3 1.3 2.0 0.2 0.8 0.2 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.