Klay Thompson rallume la machine à 3-points

En recrutant Klay Thompson, le Heat voulait s’assurer les services d’un shooteur capable d’écarter le jeu autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Mais après cinq rencontres, l’ancien « Splash Brother » tournait à seulement 7,8 points de moyenne, à 31,7% au tir et 32,4% à 3-points. Bien loin du rendement espéré…
Face aux Pacers, Klay Thompson a enfin retrouvé son adresse. Après avoir manqué sa première tentative derrière l’arc, il a rapidement réglé la mire, ajoutant deux tirs à mi-distance pour prendre confiance.
Et dans le troisième quart-temps, le quadruple champion NBA a carrément pris feu ! Profitant de la circulation de balle du Heat et des retards défensifs d’Indiana, il a enchaîné cinq paniers à 3-points, dont deux consécutifs pour donner plus de 20 points d’avance à Miami.
« Il va écarter le jeu pour l’équipe et il y aura des actions où on va le trouver », explique Giannis Antetokounmpo. « Il avait simplement la main chaude. Il a rentré ses tirs et continué de tirer avec confiance. C’est ce qui rend le jeu plus facile pour moi, pour Bam, pour Davion et aussi pour Andrew. »
La force d’attraction du Grec, auteur d’un triple-double (31 points, 17 rebonds, 10 passes), a justement permis à Klay Thompson de bénéficier de plusieurs tirs ouverts. Avec 45% de réussite collective à 3-points, le Heat a ainsi montré un tout autre visage que lors de ses quatre premières défaites.
« Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait arriver »
« Jouer avec Giannis est l’une des principales raisons de ma présence ici », rappelle Klay Thompson. « Je dois l’aider à accomplir ce qu’il a déjà fait, à savoir remporter un titre et un nouveau trophée de MVP. Erik Spoelstra a clairement défini mon rôle. Je dois bien défendre et écarter le jeu pour laisser de la place à nos meilleurs joueurs. »
Au-delà de ses 25 points à 9/14 au tir, dont 7/12 derrière l’arc, l’ancien joueur des Warriors et des Mavericks retient surtout ses sensations physiques. « Je suis vraiment content de la patience avec laquelle j’ai joué ce soir. Je me sentais bien physiquement, avec de bonnes sensations dans les jambes » explique-t-il.
Et son plaisir était visible après chaque panier primé.
« Je me suis vraiment amusé. Vous pouviez certainement le voir à mes réactions. Ce n’est pas le meilleur début de saison pour moi, mais j’ai réussi à jouer avec sang-froid et confiance. Je savais qu’une soirée comme celle-ci allait finir par arriver » conclut-il. Désormais, il faut juste que ça redevienne une habitude, et pas une exception…
|Klay Thompson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|GSW
|66
|24.4
|44.3
|41.4
|86.8
|0.4
|2.1
|2.4
|2.0
|2.3
|0.7
|1.6
|0.3
|12.5
|2012-13
|GSW
|82
|35.8
|42.2
|40.1
|84.1
|0.4
|3.3
|3.7
|2.2
|2.9
|1.0
|1.9
|0.5
|16.6
|2013-14
|GSW
|81
|35.4
|44.4
|41.7
|79.5
|0.5
|2.6
|3.1
|2.2
|2.9
|0.9
|1.7
|0.5
|18.4
|2014-15
|GSW
|77
|31.9
|46.3
|43.9
|87.9
|0.4
|2.9
|3.2
|2.9
|1.6
|1.1
|1.9
|0.8
|21.7
|2015-16
|GSW
|80
|33.3
|47.0
|42.5
|87.3
|0.4
|3.4
|3.8
|2.1
|1.9
|0.8
|1.7
|0.6
|22.1
|2016-17
|GSW
|78
|34.0
|46.8
|41.4
|85.3
|0.6
|3.0
|3.7
|2.1
|1.8
|0.8
|1.6
|0.5
|22.3
|2017-18
|GSW
|73
|34.3
|48.9
|44.0
|83.7
|0.4
|3.4
|3.8
|2.5
|1.6
|0.8
|1.8
|0.5
|20.0
|2018-19
|GSW
|78
|34.0
|46.7
|40.2
|81.6
|0.5
|3.4
|3.8
|2.4
|2.0
|1.1
|1.5
|0.6
|21.5
|2021-22
|GSW
|32
|29.4
|42.9
|38.5
|90.2
|0.5
|3.4
|3.9
|2.8
|1.7
|0.5
|1.3
|0.5
|20.4
|2022-23
|GSW
|69
|33.0
|43.6
|41.2
|87.9
|0.6
|3.6
|4.1
|2.4
|1.9
|0.7
|1.8
|0.4
|21.9
|2023-24
|GSW
|77
|29.7
|43.2
|38.7
|92.7
|0.5
|2.8
|3.3
|2.3
|1.6
|0.6
|1.5
|0.5
|17.9
|2024-25
|DAL
|72
|27.3
|41.2
|39.1
|90.5
|0.6
|2.8
|3.4
|2.0
|1.1
|0.7
|1.2
|0.4
|14.0
|2025-26
|DAL
|69
|21.7
|39.3
|38.3
|76.6
|0.3
|1.8
|2.1
|1.4
|1.0
|0.5
|0.9
|0.3
|11.7
|2026-27
|MIA
|6
|21.0
|40.0
|38.8
|100.0
|0.0
|1.3
|1.3
|1.3
|2.0
|0.2
|0.8
|0.2
|10.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.