La NBA Cup débute ce soir avec une première double affiche sur Prime Video. À 00h30, les Knicks défient les Sixers à Philadelphie, avant un choc entre les Warriors et les Lakers à 03h00.

Parmi les autres rencontres à suivre, les Rockets de Kevin Durant se déplacent à Dallas, tandis que Rudy Gobert et les Wolves accueillent les Clippers.

Programme complet

00h00 | Wizards – Hornets

00h30 | Celtics – Bulls

00h30 | Nets – Pistons

00h30 | Sixers – Knicks (Prime Video)

00h30 | Raptors – Magic

01h00 | Mavericks – Rockets

01h00 | Heat – Pacers

01h00 | Wolves – Clippers

03h00 | Warriors – Lakers (Prime Video)

03h00 | Suns – Nuggets