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Programme du soir | La NBA Cup débute avec un duel entre les Sixers et les Knicks

Publié le 30/10/2026 à 20:30 Twitter Facebook

NBA – Dix rencontres au programme de la nuit, avec le lancement de la NBA Cup. Prime Video diffusera deux affiches : Knicks–Sixers et Warriors–Lakers.

La NBA Cup débute ce soir avec une première double affiche sur Prime Video. À 00h30, les Knicks défient les Sixers à Philadelphie, avant un choc entre les Warriors et les Lakers à 03h00.

Parmi les autres rencontres à suivre, les Rockets de Kevin Durant se déplacent à Dallas, tandis que Rudy Gobert et les Wolves accueillent les Clippers.

Programme complet

00h00 | Wizards – Hornets
00h30 | Celtics – Bulls
00h30 | Nets – Pistons
00h30 | Sixers – Knicks (Prime Video)
00h30 | Raptors – Magic
01h00 | Mavericks – Rockets
01h00 | Heat – Pacers
01h00 | Wolves – Clippers
03h00 | Warriors – Lakers (Prime Video)
03h00 | Suns – Nuggets

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