Programme du soir | Un titre WNBA en jeu dès 17h30

La soirée débute à 17h30 avec le Game 6 des Finals WNBA entre le Dream et les Valkyries, sur beIN Sports 2.

Après le changement d’horaire controversé, les deux équipes se retrouveront à la State Farm Arena d’Atlanta. Victorieuses du Game 5, les coéquipières de Gabby Williams mènent désormais 3-2 et peuvent décrocher le premier titre de leur histoire. Le Dream d’Angel Reese devra s’imposer pour arracher un Game 7.

En NBA, à 01h00, les Hawks accueilleront les Cavaliers, au lendemain de leur défaite face au Heat. Dans le même temps, les Pelicans recevront les Kings, qui tenteront de rebondir après leur lourde défaite à San Antonio.

Enfin, à 03h00, Ja Morant retrouvera pour la première fois les Grizzlies, avec lesquels il a passé les sept premières années de sa carrière. Désormais sous les couleurs des Blazers, le meneur affrontera son ancienne équipe à Portland, dans une rencontre diffusée sur beIN Sports 1.

Programme complet

WNBA – Finals (Game 6)

17h30 | Atlanta – Golden State (beIN Sports 2)

NBA

01h00 | Atlanta – Cleveland

01h00 | New Orleans – Sacramento

03h00 | Portland – Memphis (beIN Sports 1)