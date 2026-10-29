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Programme du soir | Un titre WNBA en jeu dès 17h30

Publié le 29/10/2026 à 17:23 Twitter Facebook

NBA/WNBA – Trois rencontres NBA au programme cette nuit, dont les retrouvailles entre Ja Morant et Memphis. Mais l’événement du jour sera le Game 6 des Finals WNBA, avec les Valkyries de Gabby Williams qui peuvent remporter le titre !

Programme du soir NBA et WNBALa soirée débute à 17h30 avec le Game 6 des Finals WNBA entre le Dream et les Valkyries, sur beIN Sports 2.

Après le changement d’horaire controversé, les deux équipes se retrouveront à la State Farm Arena d’Atlanta. Victorieuses du Game 5, les coéquipières de Gabby Williams mènent désormais 3-2 et peuvent décrocher le premier titre de leur histoire. Le Dream d’Angel Reese devra s’imposer pour arracher un Game 7.

En NBA, à 01h00, les Hawks accueilleront les Cavaliers, au lendemain de leur défaite face au Heat. Dans le même temps, les Pelicans recevront les Kings, qui tenteront de rebondir après leur lourde défaite à San Antonio.

Enfin, à 03h00, Ja Morant retrouvera pour la première fois les Grizzlies, avec lesquels il a passé les sept premières années de sa carrière. Désormais sous les couleurs des Blazers, le meneur affrontera son ancienne équipe à Portland, dans une rencontre diffusée sur beIN Sports 1.

Programme complet

WNBA – Finals (Game 6)
17h30 | Atlanta – Golden State (beIN Sports 2)

NBA
01h00 | Atlanta – Cleveland
01h00 | New Orleans – Sacramento
03h00 | Portland – Memphis (beIN Sports 1)

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