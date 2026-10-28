Programme du soir | Douze matchs au menu, dont un derby de Los Angeles

Dès minuit, les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey se déplaceront sur le parquet des Pacers. Une rencontre à suivre sur beIN Sports 1. Dans le même temps, les Wizards défieront les Cavaliers pour la première de AJ Dybantsa, tandis que le Heat tentera de décrocher sa première victoire de la saison à Atlanta.

À 01h00, les Warriors seront attendus à Minnesota, alors que les Knicks, qui viennent de débloquer leur compteur face à Detroit, se rendront à Chicago. Les Rockets défieront pour leur part les Bucks, tandis que Nikola Jokic et les Nuggets seront à La Nouvelle-Orléans.

À 02h00, Victor Wembanyama et les Spurs tenteront de confirmer leur succès face aux Kings sur le parquet du Jazz. Une demi-heure plus tard, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander retrouvera les Mavericks à Dallas, pour une affiche diffusée sur beIN Sports 2.

Enfin, à 03h30, les Lakers et les Clippers se retrouveront pour un nouveau derby de Los Angeles.

Programme complet

00h00 | Atlanta – Miami

00h00 | Cleveland – Washington

00h00 | Detroit – Charlotte

00h00 | Indiana – Philadelphie (beIN Sports 1)

00h30 | Toronto – Orlando

01h00 | Chicago – New York

01h00 | Milwaukee – Houston

01h00 | Minnesota – Golden State

01h00 | New Orleans – Denver

02h00 | Utah – San Antonio

02h30 | Dallas – Oklahoma City (beIN Sports 2)

03h30 | Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers