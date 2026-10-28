Julian Champagnie prend feu, les Spurs soufflent sur les braises

« C’est clair que lorsqu’ils commencent à mettre des tirs faciles et des tirs contestés, ça nous fait vraiment du bien. On se dit qu’on a hâte de rentrer, d’agrandir l’écart et de faire la même chose. »

Depuis le banc, Julian Champagnie trépignait déjà d’impatience face aux Kings. Il faut dire que Victor Wembanyama avait donné le ton avec trois alley-oops et 15 points dès le premier quart-temps, lançant idéalement les Spurs. À son entrée en jeu, l’ailier de San Antonio a pris le relais, mais cette fois derrière la ligne à 3-points !

Huit paniers primés en une mi-temps !

C’est dans le deuxième quart-temps que Julian Champagnie a véritablement pris feu, en enchaînant trois paniers extérieurs, puis deux autres quelques instants plus tard. Sur un nuage, il a rejoint les vestiaires avec huit réussites à 3-points en dix tentatives, égalant ainsi son record personnel sur une mi-temps !

« Ce sont juste mes coéquipiers qui ont fait un super boulot en faisant en sorte que je sois ouvert et en me trouvant sur le terrain. Je les remercie toujours, car sans eux, je ne mettrais aucun tir. Donc bravo à eux », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’avoir eu pas mal de tirs ouverts aujourd’hui. Je pense que c’est le résultat d’une bonne circulation du ballon et du fait qu’on a joué à notre niveau. »

Même s’il n’a pas battu son record personnel de 11 paniers à 3-points sur un match, terminant finalement avec 26 points à 8/13 de loin, Julian Champagnie a largement contribué à faire exploser une défense de Sacramento déjà dépassée. À la pause, les Kings accusaient ainsi 26 points de retard (80-54)…

Dans l’euphorie, l’ailier s’est même permis deux airballs, sans perdre son sourire. « Avez-vous aussi vu mes airballs ? J’en ai shooté deux… Mais vous savez quoi, si je mets huit paniers à 3-points et deux airballs, je prends ! »

Des automatismes de plus en plus solides

Au-delà de son adresse exceptionnelle, cette performance a surtout illustré les progrès collectifs des Spurs.

Car les coéquipiers de Julian Champagnie ont rapidement compris qu’il fallait continuer à alimenter leur shooteur en réussite, sans pour autant déséquilibrer leur jeu.

« Je pense que ce qui était encourageant à voir, c’est que notre équipe a su le localiser dès qu’il a trouvé son rythme », a souligné Mitch Johnson. « Ces dernières années, il y a eu des moments où je pense qu’on a été à la peine à ce niveau, sans que ce soit intentionnel. On a juste progressé, et le match de ce soir en est un bon exemple. Il a trouvé son rythme, donc quand on rejoue sur lui, on ne force pas les choses. On veut jouer de manière naturelle, mais en gardant à l’idée que l’un de nos coéquipiers est chaud. »

Une évolution qui ne concerne d’ailleurs pas uniquement Julian Champagnie. Avec ses neuf dunks face aux Kings, Victor Wembanyama a lui aussi profité de la capacité de ses partenaires à le servir dans les meilleures conditions. Le fruit d’une complicité qui s’est construite au fil des saisons.

« J’ai l’impression que l’équipe fait du bon boulot pour nous trouver quand on est démarqué. Et je pense simplement qu’au cours des deux dernières années, on a renforcé notre complicité, consolidé nos relations. On sait tous où on veut être sur le terrain, où on se trouve. Donc c’est en quelque sorte le résultat de tout ça. »

Julian Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 PHI/SAS 17 18.8 45.4 40.2 82.4 0.6 2.9 3.5 0.6 1.5 0.4 0.6 0.3 9.7 2023-24 SAS 74 19.8 40.8 36.5 81.5 0.6 2.2 2.8 1.4 1.0 0.6 0.8 0.6 6.8 2024-25 SAS 82 23.6 41.5 37.1 90.4 0.8 3.1 3.9 1.4 1.4 0.7 0.9 0.4 9.9 2025-26 SAS 82 27.6 43.7 38.1 84.4 0.9 4.9 5.8 1.5 1.6 0.8 0.8 0.5 11.1 2026-27 SAS 4 27.9 51.4 48.4 100.0 0.3 2.5 2.8 1.8 1.5 1.5 0.5 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.