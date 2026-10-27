Programme du soir | Victor Wembanyama face aux Kings, les Knicks retrouvent les Pistons

Après les neuf rencontres de lundi, la NBA propose une soirée plus calme, avec seulement quatre matchs.

Les Celtics ouvriront le bal à 00h30 face aux Nets. Après leur large victoire contre Chicago, Jayson Tatum et ses coéquipiers tenteront de confirmer leur montée en puissance.

À 01h00, les Knicks retrouveront les Pistons au Madison Square Garden. L’occasion pour New York de prendre sa revanche après sa défaite à Detroit en ouverture de la saison. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Au même moment, les Spurs de Victor Wembanyama accueilleront les Kings. Après leur succès face à Dallas, les Texans chercheront à poursuivre sur leur lancée, face à une équipe de Sacramento toujours sans victoire.

Enfin, à 04h00, les Lakers recevront les Blazers. Luka Doncic et ses coéquipiers tenteront de faire respecter la hiérarchie face à une formation de Portland toutefois capable de les surprendre…

Programme complet

00h30 | Boston – Brooklyn

01h00 | New York – Detroit (beIN Sports 1)

01h00 | San Antonio – Sacramento

04h00 | Los Angeles Lakers – Portland