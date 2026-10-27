Meleek Thomas fait des étincelles pour ses débuts avec les Cavaliers



« On ne peut pas garder une star dans le placard. » Le sens de la formule de Meleek Thomas traduit une confiance en lui manifeste. Les Cavaliers ont vu cette confiance à l’œuvre cette nuit face aux Wolves pour la première apparition en NBA du rookie.

Celui-ci, qui n’avait pas été mobilisé lors des deux premières rencontres de l’équipe, voulait marquer le coup. « J’avais en tête de donner le meilleur de moi-même, de réaliser une grande performance, de sortir du lot et de faire en sorte que les gens quittent la salle en connaissant mon nom », avoue le joueur de 20 ans, drafté en 34e position en juin dernier par les Kings, avant d’être envoyé dans l’Ohio.

Objectif largement atteint pour le remplaçant qui, en 19 minutes, a cumulé 16 points à 6/10 aux tirs, dont 4/5 derrière la ligne à 7m25. Un coup de boost offensif bienvenu pour des Cavs qui allaient s’imposer en prolongation.

Meleek Thomas s’est fait remarquer peu de temps après son entrée en jeu dans le premier quart-temps en finissant en transition sur une passe de relance de Donovan Mitchell. Le même Mitchell qui le trouvera plus tard en faisant croire à la défense adverse qu’il allait shooter à 3-points, pour mieux servir son coéquipier.

À la pause, le rookie, qui a également bien combiné avec Mario Hezonja sur un long passe et va en transition, était le meilleur marqueur de sa formation avec 10 unités en 10 minutes de jeu.

« Peur de rien »

« Il est très rare de voir un rookie prendre les commandes et porter l’équipe jusqu’à la mi-temps. Qu’il ait été l’étincelle dès son premier match de la saison, c’est inhabituel. Il a commis quelques erreurs, mais elles étaient liées à son agressivité. Il n’avait peur de rien et cherchait à peser sur le match », salue le leader des Cavs, qui a carrément demandé au public une ovation pour son jeune coéquipier lors de son interview en bord de terrain…

La performance « inhabituelle » de son jeune partenaire constitue le deuxième meilleur total de points pour un rookie des Cavs lors de ses débuts en sortant du banc. Brevin Knight avait inscrit 18 points contre Houston le 31 octobre 1997, après avoir été sélectionné en 16e position de la draft à sa sortie de Stanford.

Meleek Thomas, qui tournait à 15.6 points à 41.6% de réussite à 3-points avec Arkansas l’an dernier, n’avait pas joué lors des deux premiers matchs, face aux Sixers et Nets, pour une question de duels. Mais Kenny Atkinson a décidé de voir ce que le rookie pouvait apporter, car les Cavs avaient besoin d’un autre joueur capable de porter la balle sur le terrain pour soulager Donovan Mitchell et James Harden.

« Dans cette ligue, il faut confirmer match après match. Depuis le jour où on l’a récupéré à la Draft, nous avons toujours cru en lui », assure le coach, alors que Donovan Mitchell a été surpris par « son souci du détail en défense. Offensivement, il met ses tirs. Il fait des efforts et est prêt à apprendre. Nous avons vraiment eu de la chance de l’avoir, mais il s’est fixé la barre très haut. »

De son côté, le rookie savoure en tout cas cette première sortie remarquée : « C’était une sensation incroyable. C’était un peu tout ce à quoi je m’attendais. Je savais que je devais rester prêt et que mon heure viendrait. »

Meleek Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 CLE 1 19.1 60.0 80.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.