L’opportuniste Justin Champagnie se montre à Washington

Les fans des Wizards ont déjà quelques raisons de se réjouir du début de saison de leur équipe, alors que le joueur le plus attendu, AJ Dybantsa, n’est toujours pas en tenue. Touché à la cheville, le premier choix de la dernière Draft a manqué les trois premières rencontres de Washington.

Forcément, lorsqu’un joueur appelé à occuper une place importante dans la rotation est absent, cela fait des heureux. Parmi eux, il y a Justin Champagnie, qui saisit pleinement sa chance.

En sortie de banc, l’ailier a droit à 23 minutes par rencontre et tourne à 9 points et 9.3 rebonds de moyenne. Un chiffre illustre son impact dans cette première semaine de compétition : son +/- cumulé est de +36. En clair, lorsque Justin Champagnie est sur le parquet, les Wizards ont inscrit 36 points de plus que leurs adversaires.

« Il fait toutes les petites choses qui font la différence. Il est toujours au bon endroit, au bon moment pour s’occuper de ces petits détails », se réjouit Anthony Davis.

« Il fait les actions qui permettent de gagner », poursuit son coach, Brian Keefe. « Il peut être aligné avec n’importe qui. Il comble les trous et fait toutes les petites choses qui ne sont pas des détails : le rebond, couper, faire le jeu, être énergique en défense. »

Un vrai flair pour le rebond

Passé par Toronto et Boston avant de trouver sa place à Washington, Justin Champagnie a dû batailler pour s’installer durablement en NBA. À 25 ans, il sait donc combien chaque minute compte.

Preuve de son intensité, alors qu’il n’a que le sixième temps de jeu de son équipe et ne mesure que 1m98, Justin Champagnie est pour l’instant le meilleur rebondeur des Wizards, juste devant Anthony Davis. Lors de la victoire face aux Bulls, il a notamment capté 14 rebonds en seulement 26 minutes !

« C’est un talent unique », admire Kyshawn George, titulaire sur l’aile, à propos des capacités au rebond de son coéquipier. « Je ne comprends pas comment il fait, alors que je suis avec lui au quotidien. Je l’observe et il a le don pour récupérer le ballon, pour s’en emparer. »

Reste désormais à savoir quelle place Justin Champagnie conservera lorsque AJ Dybantsa sera de retour. Mais en attendant, l’ailier fait exactement ce qu’il faut pour compliquer les choix de Brian Keefe.

Justin Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 36 7.8 46.3 35.7 100.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 2.3 2022-23 TOR/BOS 5 6.9 33.3 20.0 0.0 0.6 1.0 1.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 2.2 2023-24 WAS 15 15.7 41.0 28.9 80.0 1.3 2.3 3.5 1.3 0.9 0.7 0.7 0.6 5.9 2024-25 WAS 62 21.6 51.1 38.3 68.5 1.8 3.9 5.7 1.0 1.8 1.0 0.9 0.6 8.8 2025-26 WAS 69 20.0 50.2 31.9 78.4 2.1 3.5 5.6 1.2 1.7 0.9 0.7 0.6 8.7 2026-27 WAS 3 23.1 57.9 28.6 100.0 1.7 7.7 9.3 1.7 1.7 0.7 0.0 0.7 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.