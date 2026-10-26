Jordi Fernandez perd déjà patience avec les Nets

110, 125, 136. Ce sont les points encaissés par les Nets en trois matchs depuis le début de saison. Brooklyn n’a toujours pas gagné et la dernière défaite, face aux Pacers (109-136), a provoqué la première grosse colère de Jordi Fernandez. Après une semaine seulement.

« Notre performance après le premier quart-temps est tout simplement inacceptable », lance l’entraîneur espagnol. « En prenant 112 points en trois quart-temps, on ne gagne pas des matches. »

Les Nets menaient pourtant 26-24 à la fin du premier quart-temps. La suite ? Un véritable naufrage défensif, avec 112 points encaissés en 36 minutes, en laissant Indiana shooter à 60% de réussite, dont 56% à 3-points…

« Ce n’est pas bon des deux côtés du terrain. J’en suis le premier responsable. On doit mieux aider les joueurs », poursuit le technicien. « Il y a une absence de connexion, de notre spacing aux systèmes, en passant par la communication sur pick-and-roll et aux efforts, jusqu’à l’erreur qui fait qu’on baisse la tête. Tout ça mène à la défaite et on ne ressemblait pas à une équipe qui gagne. »

Des Nets qui manquent de réaction

Contre les Cavaliers, Brooklyn avait déjà été dominé, mais l’équipe avait montré un autre visage en fin de rencontre, pour finalement s’incliner de seulement quatre points. Cette fois, aucune réaction. Et les difficultés offensives des cadres n’ont rien arrangé, Michael Porter Jr. et Julius Randle cumulant seulement 20 points à 6/21 au shoot.

« On était revenu de vingt points contre Cleveland. Là, on aurait dû continuer de se battre », regrette l’ailier, auteur de 10 points à 4/13 au shoot. « Que l’adversité nous frappe ou non, on doit lutter, continuer de se battre. »

Pour Julius Randle, également limité à 10 points, le problème est avant tout collectif, notamment en défense, où les Nets semblent incapables de fonctionner ensemble.

« Le plus gros problème, c’est notre communication. On n’est pas sur la même longueur d’onde », affirme-t-il. « On doit trouver un moyen de mieux communiquer, de respecter la parole des uns et des autres. Si un gars dit quelque chose, il faut le faire. On doit se parler, car on change beaucoup en défense. Les joueurs doivent alors savoir ce que font leurs coéquipiers. On doit être alignés et ce n’est pas le cas pour l’instant. »

Un constat inquiétant après seulement trois rencontres, alors que les Nets vont désormais affronter Boston et Detroit, avant de retrouver Indiana dimanche. Pas le calendrier idéal pour retrouver de la confiance…