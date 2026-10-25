Programme du soir | Les Lakers à Utah, les Pistons défient les Sixers

Après une soirée chargée samedi, la NBA propose sept rencontres, avec des matchs dès 22h00, heure française.

Les Lakers ouvriront le bal sur le parquet du Jazz, avec un entre-deux à 22h00. Une nouvelle occasion pour Los Angeles de trouver ses marques dans cette saison sans LeBron James, désormais à Philadelphie.

À minuit, les Knicks accueilleront le Magic, privé de Paolo Banchero, touché à la cheville. Dans le même temps, les Wolves d’Anthony Edwards recevront les Raptors, tandis que le Thunder croisera la route des Clippers.

Mais l’une des affiches les plus intéressantes sera à suivre à 00h30, avec le déplacement des Pistons chez les Sixers. Detroit, qui avait renversé Boston lors de son premier match, retrouvera une équipe de Philadelphie ambitieuse, mais privée de Joel Embiid pour ce back-to-back. Cette rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Enfin, les Grizzlies termineront la soirée sur le parquet des Kings, à partir de 02h00.

Programme complet

22h00 | Utah – LA Lakers

23h00 | Brooklyn – Indiana

00h00 | New York – Orlando

00h00 | Minnesota – Toronto

00h00 | Oklahoma City – LA Clippers

00h30 | Philadelphie – Detroit (beIN Sports 1)

02h00 | Sacramento – Memphis