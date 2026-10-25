Pronostics NBA du 25 octobre 2026 : nos paris pour les matchs de la soirée

Paris sportifs – Sept matchs composent le programme NBA du dimanche 25 octobre 2026. Retrouvez nos pronostics NBA du jour et nos paris NBA pour chacune des affiches, du Lakers-Jazz à 22h00 au Grizzlies-Kings à 2h00, dans la nuit de dimanche à lundi.

Toronto et Minnesota, tous deux invaincus, s’affrontent, Walker Kessler retrouve l’Utah avec les Lakers, tandis que Philadelphie (3-0) est en back-to-back face aux Pistons. Tous les horaires sont indiqués en heure française, après le passage à l’heure d’hiver.

Pronostic Los Angeles Lakers vs Utah Jazz

Notre pronostic Lakers -11,5 Coup d’envoi 22h00, heure française Salle Delta Center, Salt Lake City Bilan Lakers 2-0 Bilan Jazz 1-1

Les Lakers (2-0) restent sur deux succès à domicile, contre Golden State puis les Clippers, avec 126,0 points de moyenne. Ce déplacement constitue leur premier match à l’extérieur de la saison et le retour de Walker Kessler dans l’Utah.

Notre pronostic repose sur l’écart de niveau : le net rating des Lakers atteint +15,2 pour 100 possessions, contre -9,2 pour le Jazz. Los Angeles a également remporté les quatre confrontations de la saison dernière, d’où notre choix de Lakers -11,5.

Le Jazz (1-1) a battu La Nouvelle-Orléans 120-119 à domicile vendredi, après avoir encaissé 123 points à Memphis. Il concède en moyenne 121,0 points par match.

Jusuf Nurkic est absent côté Utah, privant une défense déjà poreuse d’un pivot important. Le seuil de 11,5 points reste élevé, mais cette fragilité défensive laisse une marge confortable aux Lakers.

Pronostic Indiana Pacers vs Brooklyn Nets

Notre pronostic Pacers -7,5 2,04 Coup d’envoi 23h00, heure française Salle Barclays Center, Brooklyn Bilan Pacers 1-1 Bilan Nets 0-2

Brooklyn n’a pas encore gagné cette saison (0-2), après une défaite 103-110 à domicile contre Charlotte puis 121-125 à Cleveland samedi. Indiana (1-1) s’est imposé à La Nouvelle-Orléans avant de céder à domicile face à Dallas vendredi.

Le calendrier pèse lourd dans ce match : les Nets sont en back-to-back, tandis que les Pacers n’ont pas joué depuis vendredi et ont bénéficié d’une journée de récupération.

Cet écart de fraîcheur fonde notre pronostic Pacers -7,5. Brooklyn ménage également Mikel Brown Jr. dimanche, et son adresse à 42,1% reste loin des 48,3% d’Indiana.

Avec 16,0 tirs à trois par match, les Nets conservent une chance de rester au contact, d’autant qu’Indiana est privé de T.J. McConnell, blessé aux ischio-jambiers. Ce pronostic repose donc davantage sur le calendrier que sur un net avantage d’effectif.

Pronostic Orlando Magic vs New York Knicks

Notre pronostic Victoire des Knicks Coup d’envoi 0h00 (lundi 26 octobre), heure française Salle Madison Square Garden, New York Bilan Magic 0-2 Bilan Knicks 0-2

Aucune des deux équipes n’a encore gagné (0-2). Orlando est privé de Paolo Banchero, tandis que New York n’a inscrit que 100 puis 103 points lors de ses défaites contre Philadelphie et Boston.

Malgré cette attaque en panne, la victoire des Knicks au Madison Square Garden reste notre choix. New York concède 106,5 points par match, contre 123,5 pour Orlando, qui doit composer sans Banchero.

Pronostic Toronto Raptors vs Minnesota Timberwolves

Notre pronostic Moins de 231,5 points 2,04 Coup d’envoi 0h00 (lundi 26 octobre), heure française Salle Target Center, Minneapolis Bilan Raptors 2-0 Bilan Timberwolves 2-0

Toronto et Minnesota présentent le même bilan de 2-0. Les Raptors ont écrasé Chicago 135-92 avant de s’imposer 112-102 à Washington, tandis que les Timberwolves ont gagné 131-106 à Miami puis 115-93 à Orlando.

Ces débuts reposent sur une défense de fer de chaque côté : Toronto concède 88,6 points pour 100 possessions et Minnesota 96,1. Cela fonde notre pronostic Moins de 231,5 points au Target Center.

Trois des quatre matches disputés par ces équipes sont restés sous ce seuil. La seule exception est le succès 131-106 de Minnesota à Miami, qui a totalisé 237 points.

Les deux attaques tournent pourtant à plein régime, avec 123,5 points de moyenne pour Toronto et 123,0 pour Minnesota. Tout dépendra donc de la solidité défensive, alors que Donte DiVincenzo est absent côté Minnesota en raison d’une blessure au tendon d’Achille.

Pronostic LA Clippers vs Oklahoma City Thunder

Notre pronostic Clippers +14,5 2,00 Coup d’envoi 0h00 (lundi 26 octobre), heure française Salle Paycom Center, Oklahoma City Bilan Clippers 1-1 Bilan Thunder 2-0

Oklahoma City (2-0) a remporté ses deux matchs avec 12 points d’écart, 116-104 à San Antonio puis 96-84 contre Denver. Les Clippers (1-1) arrivent après une défaite 117-125 chez les Lakers vendredi.

Voilà le socle du pronostic Clippers +14,5 : le Thunder n’a encore jamais gagné de plus de 12 points, et son rythme de 98,0 possessions par match limite les occasions de creuser l’écart.

Los Angeles a inscrit 121 puis 117 points, ce qui suggère que son attaque pourra trouver des solutions. Le risque d’un troisième match en cinq jours face à un Thunder reposé existe, mais ce pari en tient déjà compte.

Brandon Ingram est absent côté Clippers, tout comme Bradley Beal, Max Strus et Yanic Konan Niederhauser. Cette liste d’absents pèse sur l’ampleur de l’écart proposé.

Pronostic Detroit Pistons vs Philadelphia 76ers

Notre pronostic Pistons +3,5 1,83 Coup d’envoi 0h30 (lundi 26 octobre), heure française Salle Xfinity Mobile Arena, Philadelphie Bilan Pistons 2-0 Bilan 76ers 3-0

Philadelphie (3-0) dispute son troisième match en quatre soirs, et le deuxième d’un back-to-back, après sa victoire 127-116 contre Milwaukee samedi.

Detroit (2-0) a joué vendredi, avec un succès 128-111 à Miami, et arrive donc plus frais. C’est le fondement du pronostic Pistons +3,5.

Les chiffres vont également dans ce sens : le net rating des Pistons atteint +12,3 pour 100 possessions, contre +6,1 pour les 76ers, même si ces données reposent sur très peu de matchs.

Jalen Duren est absent côté Detroit en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, une vraie perte. LeBron James avait aussi été écarté samedi à cause du dos, donc sa disponibilité mérite d’être vérifiée avant le coup d’envoi.

Pronostic Memphis Grizzlies vs Sacramento Kings

Notre pronostic Grizzlies -3,5 1,83 Coup d’envoi 2h00 (lundi 26 octobre), heure française Salle Golden 1 Center, Sacramento Bilan Grizzlies 2-0 Bilan Kings 0-2

Memphis (2-0) a battu Utah 123-103 puis Golden State 111-108 vendredi. Sacramento (0-2) a perdu 96-121 chez les Clippers, puis 120-128 contre Portland.

Les Kings encaissent 124,5 points par match, contre 105,5 pour Memphis, ce qui justifie le pronostic Grizzlies -3,5. Zach Edey est absent côté Memphis en raison de la gestion de sa cheville, mais l’écart défensif devrait compenser cette absence.