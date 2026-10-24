Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs veulent lancer leur saison à Dallas

Après une soirée à douze rencontres, la NBA ralentit légèrement avec huit matchs au programme. Mais plusieurs affiches méritent le détour, à commencer par le déplacement des Spurs de Victor Wembanyama à Dallas.

Dès minuit, le Heat de Giannis Antetokounmpo se déplace à Charlotte pour affronter les Hornets de Brandon Miller. Une rencontre à suivre sur beIN Sports 1.

À 01h30, les Sixers de LeBron James et Jaylen Brown reçoivent les Bucks, tandis que les Cavaliers de Donovan Mitchell et James Harden accueillent Brooklyn.

À 02h00, place notamment au derby texan entre les Spurs et les Mavericks. Après leurs deux défaites face au Thunder et aux Rockets, Victor Wembanyama et ses coéquipiers tenteront d’ouvrir leur compteur face à Dallas.

Enfin, les Warriors tenteront de décrocher leur première victoire de la saison sur le parquet des Suns de Devin Booker. Ce sera sans Stephen Curry, ménagé lors de ce back-to-back…

Programme complet

00h00 | Charlotte – Miami (beIN Sports 1)

01h30 | Cleveland – Brooklyn

01h30 | Philadelphie – Milwaukee

02h00 | Chicago – Washington

02h00 | Dallas – San Antonio

02h30 | Atlanta – Houston

02h00 (heure d’hiver) | Denver – New Orleans

03h00 (heure d’hiver) | Phoenix – Golden State

Attention : passage à l’heure d’hiver cette nuit. À 03h00, il sera de nouveau 02h00. Les rencontres sont accessibles sur le NBA League Pass.