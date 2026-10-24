Gabby Williams, la grande oubliée des All-WNBA Teams…

La WNBA a dévoilé ses deux meilleurs cinq de la saison 2026, et le Fever est particulièrement à l’honneur puisque Caitlin Clark et Kelsey Mitchell figurent toutes les deux dans la « All-WNBA First Team » !

Un doublé qui récompense les performances du duo d’Indiana. Pour son retour après une saison 2025 perturbée par les blessures, Caitlin Clark a retrouvé son influence habituelle, avec 22.3 points, 8.3 passes et 4.0 rebonds de moyenne. De son côté, Kelsey Mitchell a confirmé son statut parmi les meilleures scoreuses de la ligue, avec 24.7 points par rencontre, à 45% à 3-points !

Les deux joueuses accompagnent A’ja Wilson, Breanna Stewart et Olivia Miles dans le cinq majeur idéal.

Olivia Miles déjà parmi les meilleures

Sacrée MVP pour la cinquième fois de sa carrière, un record, A’ja Wilson est évidemment incontournable. L’intérieure des Aces a encore dominé la saison régulière, avec 26.2 points, 9.4 rebonds et 1.9 contre de moyenne.

Mais la présence la plus remarquable reste celle d’Olivia Miles. Pour sa première saison, la meneuse du Lynx a immédiatement trouvé sa place parmi les meilleures joueuses, avec 19.8 points, 6.0 passes et 4.7 rebonds par match.

Élue Rookie of the Year à l’unanimité, elle avait même terminé à la deuxième place du vote pour le MVP !

La deuxième équipe accueille également deux jeunes stars, Paige Bueckers et Angel Reese. La première a confirmé son talent à Dallas, tandis que la seconde, meilleure rebondeuse de la ligue avec 12.1 prises par match, a été sacrée meilleure défenseuse de la saison.

Angel Reese est d’ailleurs accompagnée de sa coéquipière Rhyne Howard, toujours aussi précieuse à Atlanta. Jackie Young (Las Vegas) et Shakira Austin (Washington) complètent cette « All-WNBA Second Team ».

À noter l’absence de joueuses des Valkyries, pourtant engagées dans les Finals face au Dream. Malgré leur superbe parcours, ni Gabby Williams ni Veronica Burton n’ont trouvé de place parmi les dix joueuses récompensées…

All-WNBA First Team 2026

Caitlin Clark (Indiana Fever)

(Indiana Fever) Olivia Miles (Minnesota Lynx)

(Minnesota Lynx) Kelsey Mitchell (Indiana Fever)

(Indiana Fever) Breanna Stewart (New York Liberty)

(New York Liberty) A’ja Wilson (Las Vegas Aces)

All-WNBA Second Team 2026