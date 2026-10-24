Kevin Durant n’oubliera jamais son année à Texas

Pour Kevin Durant, le déplacement à Austin a toujours une saveur particulière. À l’occasion de leur deuxième match de la saison, les Rockets affrontaient les Spurs dans la capitale texane, où les coéquipiers de Victor Wembanyama disputent exceptionnellement quelques rencontres par an.

Pour « KD », ce rendez-vous n’avait rien d’anodin. C’est à l’université de Texas, installée à Austin, qu’il avait explosé en 2006/07, avec 25,8 points et 11,1 rebonds de moyenne, jusqu’à être élu Joueur de l’année en NCAA. Une première historique pour un joueur de première année !

« Je pense que c’était une collaboration parfaite, tout simplement », estime-t-il sur son passage chez les Longhorns. « Même si ce fut court, l’impact que j’ai eu ici pendant un an s’est ressenti longtemps. Et l’impact de cette communauté sur ma vie a été énorme aussi. Il restera pour le restant de mes jours. Ce sont mes fondations. »

Arrivé à Texas à seulement 17 ans, Kevin Durant était déjà un basketteur talentueux, promis à une grande carrière en NBA. Mais il était encore un adolescent, loin de sa famille et de ses repères. D’où le lien particulier qu’il entretient toujours avec « son » université et la ville d’Austin.

« J’ai grandi et beaucoup appris sur moi-même »

« Le lendemain de l’obtention de mon diplôme au lycée, je suis venu tout seul [à l’université] », se remémore-t-il. « J’y ai passé toute l’année, sans amis ni famille, et il a fallu que je découvre tout le monde ici. Donc j’ai grandi et beaucoup appris sur moi-même. J’ai reçu un coaching de légende de la part de [Rick] Barnes et de son staff. C’est une ville géniale, dont je ne savais rien avant d’arriver. Tout s’est déroulé à la perfection. »

Toujours très apprécié à Austin, où son numéro 35 a été retiré en 2009, Kevin Durant a également contribué au rayonnement du programme universitaire. Depuis son passage chez les Longhorns, treize joueurs ont ainsi été sélectionnés au premier tour de la Draft.

Mais le MVP 2014 rappelle que cette dynamique avait commencé avant son arrivée, sous l’impulsion de Rick Barnes et de joueurs comme T.J. Ford, qui avait notamment conduit Texas jusqu’au Final Four en 2003.

« Texas a toujours eu une grande tradition sportive, surtout dans le basket, mais elle était inexploitée », souligne-t-il. « Pendant longtemps, les gens ne prenaient pas vraiment le basket de Texas au sérieux, jusqu’à ce que le coach Barnes, T.J. Ford et toute cette génération n’arrivent et n’accomplissent ce qu’ils ont fait [Final Four en 2003, ndlr]. C’est ce qui m’a inspiré à venir ici. À partir de là, tout s’est enchaîné. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34.6 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39.0 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39.5 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38.9 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38.6 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38.5 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33.8 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GSW 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GSW 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GSW 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRO 35 33.1 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRO 55 37.2 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BRO/PHO 47 35.6 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2023-24 PHO 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36.5 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36.4 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0 2026-27 HOU 1 37.4 62.5 50.0 72.7 0.0 6.0 6.0 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 30.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.