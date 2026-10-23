Programme du soir | Les Knicks retrouvent Boston, Victor Wembanyama défie Kevin Durant

Après une soirée à seulement deux rencontres, la NBA remet les bouchées doubles avec douze matchs au programme, et plusieurs affiches particulièrement intéressantes…

Dès 01h00, les Knicks, champions en titre, se déplacent à Boston pour affronter les Celtics. L’occasion de retrouvailles pour Mitchell Robinson, désormais sous les couleurs de Boston, face à ses anciens coéquipiers. Une rencontre à suivre sur Prime Video.

À 03h30, autre affiche de choix avec les Spurs de Victor Wembanyama face aux Rockets de Kevin Durant. Particularité de cette rencontre : elle se disputera à Austin, dans la salle de l’université du Texas, où Kevin Durant avait évolué avant de rejoindre la NBA. Là encore, rendez-vous sur Prime Video.

On suivra également le déplacement des Wolves d’Anthony Edwards à Orlando, celui des Pistons à Miami ou encore le derby de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers.

Programme complet

01h00 | Boston – New York (Prime Video)

01h00 | Charlotte – Atlanta

01h00 | Indiana – Dallas

01h00 | Orlando – Minnesota

01h00 | Washington – Toronto

02h00 | Miami – Detroit

02h00 | Milwaukee – Chicago

03h30 | San Antonio – Houston (Prime Video)

03h30 | Utah – New Orleans

04h00 | Golden State – Memphis

04h00 | LA Lakers – LA Clippers

04h00 | Sacramento – Portland