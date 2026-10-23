Dennis Schroder, le « prolongement » du staff des Hornets sur le parquet

Coby White et Kon Knueppel indisponibles pour le déplacement à Brooklyn, Charles Lee avait logiquement fait confiance à Dennis Schroder dans son cinq majeur. Et l’Allemand n’a pas manqué l’occasion de briller.
Face aux Nets, le meneur de jeu a ainsi cumulé 19 points (7/13 aux tirs), dont 8 de suite dans le dernier quart-temps, 6 passes décisives et 4 rebonds. Ses pénétrations dans le dernier acte ont fait la différence pour permettre aux Hornets d’arracher leur première victoire de la saison.
Une entrée en matière réussie pour le joueur de 33 ans, qui se démarque également par son leadership. « Une partie vient clairement du fait qu’on l’encourage à prendre la parole, mais pour être honnête, c’est surtout dans la nature de Dennis. Il comprend ce dont l’équipe a besoin selon les situations. Il n’a pas peur de s’exprimer et de dire ce qui doit être dit », remarque Charles Lee, son coach en Caroline du Nord.
« Quand il prend la parole, tout le monde l’écoute »
Ce dernier assure même que le vétéran « a gagné le respect du staff technique comme celui de ses coéquipiers. Quand il prend la parole, tout le monde l’écoute. »
Logique puisqu’il s’agit, et de loin, du joueur le plus expérimenté de cette jeune équipe, avec 13 saisons NBA au compteur. Un vétéran qui compte également 10 campagnes de playoffs, parfois en jouant les premiers rôles, sans oublier son immense expérience internationale, marquée par les titres de champion du monde en 2023 et de champion d’Europe en 2025 avec l’Allemagne ces dernières années.
« Il faut saluer son esprit de compétition, mais également son intelligence de jeu. Il cherche à aider ses coéquipiers à progresser, mais aussi à faire progresser l’équipe et à lui permettre de gagner. Il est donc un prolongement du staff technique, ce que j’apprécie beaucoup, car il transmet souvent les bons messages », apprécie son coach.
Une aubaine pour le technicien, dont la formation, remaniée cet été avec le départ de LaMelo Ball dans le Minnesota, garde l’objectif de retrouver les playoffs après dix ans d’absence. Dans ce jeune groupe, le vécu du vétéran et grand voyageur de la ligue pourrait s’avérer précieux pour atteindre cet objectif…
|Dennis Schroder
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|ATL
|49
|13.1
|38.3
|23.8
|67.4
|0.1
|1.1
|1.2
|1.9
|1.1
|0.3
|1.2
|0.0
|3.7
|2014-15
|ATL
|77
|19.7
|42.7
|35.1
|82.7
|0.4
|1.8
|2.1
|4.1
|1.6
|0.6
|1.9
|0.1
|10.0
|2015-16
|ATL
|80
|20.3
|42.1
|32.2
|79.1
|0.3
|2.2
|2.6
|4.4
|1.7
|0.9
|2.3
|0.1
|11.0
|2016-17
|ATL
|79
|31.5
|45.1
|34.0
|85.5
|0.5
|2.6
|3.1
|6.3
|1.9
|0.9
|3.3
|0.2
|17.9
|2017-18
|ATL
|67
|31.0
|43.6
|29.0
|84.9
|0.7
|2.4
|3.1
|6.2
|2.2
|1.1
|2.7
|0.1
|19.4
|2018-19
|OKC
|79
|29.3
|41.4
|34.1
|81.9
|0.5
|3.1
|3.6
|4.1
|2.4
|0.8
|2.2
|0.2
|15.5
|2019-20
|OKC
|65
|30.8
|46.9
|38.5
|83.9
|0.3
|3.3
|3.6
|4.0
|2.2
|0.7
|2.6
|0.2
|18.9
|2020-21
|LAL
|61
|32.1
|43.7
|33.5
|84.8
|0.5
|3.0
|3.5
|5.8
|2.6
|1.1
|2.7
|0.2
|15.4
|2021-22
|BOS/HOU
|64
|28.7
|43.1
|34.4
|85.3
|0.5
|2.8
|3.3
|4.6
|2.4
|0.8
|2.2
|0.1
|13.5
|2022-23
|LAL
|66
|30.1
|41.5
|32.9
|85.7
|0.3
|2.2
|2.5
|4.5
|2.2
|0.8
|1.7
|0.2
|12.6
|2023-24
|TOR/BRO
|80
|31.1
|43.5
|37.5
|83.6
|0.5
|2.5
|3.0
|6.1
|2.1
|0.8
|1.9
|0.2
|14.0
|2024-25
|BRO/GSW/DET
|75
|28.1
|40.6
|34.2
|83.8
|0.4
|2.3
|2.6
|5.4
|2.4
|0.9
|1.9
|0.2
|13.1
|2025-26
|SAC/CLE
|70
|24.2
|40.5
|32.9
|83.4
|0.5
|2.2
|2.7
|4.9
|1.6
|0.8
|1.8
|0.2
|10.8
|2026-27
|CHA
|1
|34.7
|53.8
|0.0
|100.0
|0.0
|4.0
|4.0
|6.0
|1.0
|0.0
|3.0
|0.0
|19.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.