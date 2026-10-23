Dennis Schroder, le « prolongement » du staff des Hornets sur le parquet

Coby White et Kon Knueppel indisponibles pour le déplacement à Brooklyn, Charles Lee avait logiquement fait confiance à Dennis Schroder dans son cinq majeur. Et l’Allemand n’a pas manqué l’occasion de briller.

Face aux Nets, le meneur de jeu a ainsi cumulé 19 points (7/13 aux tirs), dont 8 de suite dans le dernier quart-temps, 6 passes décisives et 4 rebonds. Ses pénétrations dans le dernier acte ont fait la différence pour permettre aux Hornets d’arracher leur première victoire de la saison.

Une entrée en matière réussie pour le joueur de 33 ans, qui se démarque également par son leadership. « Une partie vient clairement du fait qu’on l’encourage à prendre la parole, mais pour être honnête, c’est surtout dans la nature de Dennis. Il comprend ce dont l’équipe a besoin selon les situations. Il n’a pas peur de s’exprimer et de dire ce qui doit être dit », remarque Charles Lee, son coach en Caroline du Nord.

« Quand il prend la parole, tout le monde l’écoute »

Ce dernier assure même que le vétéran « a gagné le respect du staff technique comme celui de ses coéquipiers. Quand il prend la parole, tout le monde l’écoute. »

Logique puisqu’il s’agit, et de loin, du joueur le plus expérimenté de cette jeune équipe, avec 13 saisons NBA au compteur. Un vétéran qui compte également 10 campagnes de playoffs, parfois en jouant les premiers rôles, sans oublier son immense expérience internationale, marquée par les titres de champion du monde en 2023 et de champion d’Europe en 2025 avec l’Allemagne ces dernières années.

« Il faut saluer son esprit de compétition, mais également son intelligence de jeu. Il cherche à aider ses coéquipiers à progresser, mais aussi à faire progresser l’équipe et à lui permettre de gagner. Il est donc un prolongement du staff technique, ce que j’apprécie beaucoup, car il transmet souvent les bons messages », apprécie son coach.

Une aubaine pour le technicien, dont la formation, remaniée cet été avec le départ de LaMelo Ball dans le Minnesota, garde l’objectif de retrouver les playoffs après dix ans d’absence. Dans ce jeune groupe, le vécu du vétéran et grand voyageur de la ligue pourrait s’avérer précieux pour atteindre cet objectif…

Dennis Schroder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ATL 49 13.1 38.3 23.8 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 1.1 0.3 1.2 0.0 3.7 2014-15 ATL 77 19.7 42.7 35.1 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 1.6 0.6 1.9 0.1 10.0 2015-16 ATL 80 20.3 42.1 32.2 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 1.7 0.9 2.3 0.1 11.0 2016-17 ATL 79 31.5 45.1 34.0 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 1.9 0.9 3.3 0.2 17.9 2017-18 ATL 67 31.0 43.6 29.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.1 19.4 2018-19 OKC 79 29.3 41.4 34.1 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 2.4 0.8 2.2 0.2 15.5 2019-20 OKC 65 30.8 46.9 38.5 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 2.2 0.7 2.6 0.2 18.9 2020-21 LAL 61 32.1 43.7 33.5 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 2.6 1.1 2.7 0.2 15.4 2021-22 BOS/HOU 64 28.7 43.1 34.4 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 2.4 0.8 2.2 0.1 13.5 2022-23 LAL 66 30.1 41.5 32.9 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 2.2 0.8 1.7 0.2 12.6 2023-24 TOR/BRO 80 31.1 43.5 37.5 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 2.1 0.8 1.9 0.2 14.0 2024-25 BRO/GSW/DET 75 28.1 40.6 34.2 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 2.4 0.9 1.9 0.2 13.1 2025-26 SAC/CLE 70 24.2 40.5 32.9 83.4 0.5 2.2 2.7 4.9 1.6 0.8 1.8 0.2 10.8 2026-27 CHA 1 34.7 53.8 0.0 100.0 0.0 4.0 4.0 6.0 1.0 0.0 3.0 0.0 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.