Programme du soir | Deux belles affiches à Philadelphie et Oklahoma City

Après une soirée particulièrement chargée, la NBA lève le pied avec seulement deux rencontres au programme. Mais les affiches ne manquent pas d’intérêt, avec deux duels entre des formations ambitieuses !

Dès 01h00, direction Philadelphie, où les Sixers de LeBron James et Jaylen Brown accueillent les Cavaliers de Donovan Mitchell et James Harden. Un test intéressant pour deux équipes ambitieuses de l’Est.

À 03h30, place au choc de la nuit entre le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Nuggets de Nikola Jokic. Une belle opposition entre deux prétendants aux sommets de la conférence Ouest, avec en prime un duel entre deux anciens MVP. Les deux rencontres sont à suivre sur le League Pass, mais également sur beIN SPORTS 1.

Programme complet

01h00 | Philadelphie – Cleveland (beIN SPORTS 1)

03h30 | Oklahoma City – Denver (beIN SPORTS 1)