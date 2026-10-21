Programme du soir | Giannis Antetokounmpo fait ses grands débuts avec le Heat

Après une première soirée riche en émotions, la NBA passe à la vitesse supérieure avec onze rencontres au programme ! Dès 01h00, les Hawks se déplacent à Orlando tandis que les Bucks affrontent les Wizards, pour les débuts de Brayden Burries et mais pas ceux d’AJ Dybantsa, obligé de patienter à l’infirmerie…

À 01h30, tous les regards seront tournés vers Miami, où Giannis Antetokounmpo disputera son premier match officiel avec le Heat, face aux Wolves d’Anthony Edwards et LaMelo Ball. Dans le même temps, les Nets accueilleront les Hornets et les Raptors recevront les Bulls.

À 02h30, les Rockets de Kevin Durant retrouveront les Mavericks de Cooper Flagg et Kyrie Irving, tandis que les Pacers défieront les Pelicans et que le Jazz se rendra à Memphis.

Enfin, à 04h00, place au choc entre les Lakers de Luka Doncic et les Warriors de Stephen Curry. À la même heure, Damian Lillard et Ja Morant lanceront leur saison avec Portland face aux Suns, avant un dernier duel entre les Clippers et les Kings à 04h30.

Les rencontres sont à suivre sur le League Pass, avec notamment Miami – Minnesota et Los Angeles – Golden State sur beIN SPORTS 1.

En WNBA, place également au Game 3 des Finals entre Atlanta et Golden State, à 02h00. Après leur défaite lors du deuxième match, les Valkyries de Gabby Williams et Janelle Salaün tenteront de reprendre l’avantage face au Dream d’Angel Reese, auteur de 30 points et 16 rebonds lors de la précédente rencontre.

Programme complet

01h00 | Orlando – Atlanta

01h00 | Washington – Milwaukee

01h30 | Miami – Minnesota (beIN SPORTS 1)

01h30 | Brooklyn – Charlotte

01h30 | Toronto – Chicago

02h00 | New Orleans – Indiana

02h00 | Memphis – Utah

02h30 | Houston – Dallas

04h00 | Los Angeles Lakers – Golden State (beIN SPORTS 1)

04h00 | Portland – Phoenix

04h30 | Los Angeles Clippers – Sacramento

02h00 | Atlanta – Golden State (WNBA Finals, Game 3)