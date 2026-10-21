Anthony Edwards ne peut plus se cacher en défense

Quadruple All-Star, Anthony Edwards est l’un des meilleurs attaquants de la NBA. Un des plus élégants et spectaculaires aussi. Dès qu’il s’agit de marquer des points, beaucoup et avec régularité, il fait partie des références, avec Shai Gilgeous-Alexander ou Luka Doncic par exemple. « Gagner et avoir une grosse moyenne de points », c’était d’après lui la recette pour devenir le MVP de la ligue, ce qu’il n’a pas encore fait.

Reste un angle mort : la défense. L’arrière des Wolves est capable de très bonnes choses de ce côté du parquet, mais le problème n’est pas tant celui de ses capacités que de la régularité de son investissement. La saison dernière, en accord avec Chris Finch, il pouvait ainsi lever le pied.

« L’an passé, on essayait de le préserver défensivement puisqu’il portait beaucoup le ballon », concède le coach de Minnesota. « Au fil des cinq dernières années avec lui, il faisait tellement en attaque qu’il pouvait parfois se reposer en défense », confirme Elston Turner, l’assistant coach responsable de la défense des Wolves.

Sauf que plusieurs éléments viennent changer cette dynamique. Déjà, l’arrivée de LaMelo Ball va soulager Anthony Edwards offensivement. « Il est de retour en défense sur le porteur du ballon », prévient Chris Finch. « Sa créativité et sa charge offensives ne seront plus aussi hautes donc il va retrouver de l’énergie en défense. »

La défense des Wolves repose aussi sur ses épaules

C’est prévu, si l’on en croit le principal intéressé. « Désormais, je regarde la colonne +/- sur ma feuille de statistiques », expliquait-il, pour juger ses performances. « Il doit être un des meilleurs des deux côtés du terrain. Il a les qualités pour être le meilleur défenseur extérieur de la NBA », estime le patron de la franchise, Tim Connelly. « Peut-il jouer des deux côtés pendant 48 minutes ? Est-ce réaliste ? Sans doute que non. Mais dans les moments importants, il peut avoir de l’impact en défense. »

Et cet investissement sera d’autant plus important que les Wolves ont perdu plusieurs éléments précieux. Avec les départs de Julius Randle et Naz Reid, le secteur intérieur a perdu du poids et de la taille. La défense de Minnesota, si solide et puissante par le passé, semble donc moins forte sur le papier. Si « Ant » ne hausse pas son niveau, alors que LaMelo Ball n’est pas non plus une référence en défense, c’est tout l’édifice qui pourrait trembler.

« C’est notre tradition, notre culture. C’est ce qu’on fait », rappelle Elston Turner. « Si on écoute les gens, ils disent qu’on va dominer les adversaires offensivement, en marquant beaucoup. Personne ne parle de notre défense. »

Ancien joueur des Bulls dans les années 1980, aux côtés de Michael Jordan, l’assistant des Wolves sait que l’intensité en défense par Anthony Edwards, le leader incontesté de Minnesota, peut déteindre sur ses coéquipiers. Plus encore que ses performances individuelles, c’est donc sa capacité à montrer l’exemple qui sera essentielle.

« C’est un processus qui se nourrit de lui-même. Les joueurs comme Jaden McDaniels et Anthony poussent les autres à s’impliquer », assure-t-il encore. « On les regarde, on voit qu’ils font certaines choses et si on ne fait rien en retour, on est exclu. Donc on y va et on se donne. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32.1 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34.2 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36.0 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35.1 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35.0 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.