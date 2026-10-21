Pronostics NBA du 21 octobre 2026 : nos paris pour les matchs de la soirée

Nos pronostics NBA du jour couvrent les 11 matchs de ce mercredi 21 octobre 2026, tous programmés après minuit en France. Les débuts de Giannis Antetokounmpo à Miami face aux Wolves de LaMelo Ball et Anthony Edwards constituent l’une des principales attractions de la soirée.

Voici nos paris NBA, présentés dans l’ordre des coups d’envoi, avec les cotes lorsqu’elles sont connues. Le grand retour de Tyrese Haliburton, la deuxième saison de Cooper Flagg et le déplacement des Warriors chez les Lakers occupent également une place importante dans notre analyse.

Pronostic Toronto Raptors vs Chicago Bulls

Notre pronostic Raptors -9,5 Coup d’envoi 1h30, heure française Salle Scotiabank Arena, Toronto Bilan Bulls 31-51 (2025-26) Bilan Raptors 46-36 (2025-26)

Kawhi Leonard débute la saison régulière avec les Raptors dans la nuit de mercredi à jeudi, face à des Bulls amoindris par l’absence de Nic Claxton, touché aux ischio-jambiers. Chicago sort d’un exercice 2025/26 difficile, conclu sur un bilan de 31 victoires pour 51 défaites.

Toronto avait remporté les trois confrontations de la saison dernière, avec des marges de 30, 9 et 16 points. Les Raptors avaient également gagné 24 de leurs 41 rencontres à domicile. Des références encourageantes, même si les changements d’effectif intervenus pendant l’été invitent à relativiser ces résultats.

Les Canadiens restent surtout sur un large succès 148-98 contre les Knicks en présaison, avec 21 points de Leonard en une seule mi-temps. De son côté, Chicago s’appuie notamment sur Josh Giddey et Caleb Wilson, quatrième choix de la dernière Draft, tandis que Jordan Hawkins est absent pour maladie.

Entre l’avantage du terrain, la présence de Leonard et les difficultés annoncées des Bulls dans la raquette, Raptors -9,5 constitue notre choix. Un handicap conséquent, qui suppose toutefois une victoire à deux chiffres.

Analyse complète de Toronto Raptors vs Chicago Bulls, avec les paris joueurs et le point blessures.

Pronostic Miami Heat vs Minnesota Timberwolves

Notre pronostic Timberwolves +1,5 1,87 Coup d’envoi 1h30, heure française Salle Kaseya Center, Miami Bilan Timberwolves 49-33 (2025-26) Bilan Heat 43-39 (2025-26)

C’est l’une des affiches les plus attendues de cette première semaine de NBA. Giannis Antetokounmpo devrait effectuer ses débuts officiels sous le maillot du Heat, après avoir été préservé lors de la dernière rencontre de préparation. En face, Minnesota présente également un nouveau visage, avec LaMelo Ball et Jonathan Kuminga annoncés titulaires.

Pour recruter le double MVP, Miami a envoyé Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. et Kasparas Jakucionis à Milwaukee, accompagnés de trois premiers tours de Draft. Un investissement considérable qui a aussi réduit la profondeur de l’effectif floridien, désormais très dépendant de ses principales vedettes.

De leur côté, les Wolves sortent d’une saison à 49 victoires, dont 23 à l’extérieur. Avec Anthony Edwards, LaMelo Ball et Jonathan Kuminga, ils disposent de plusieurs créateurs capables de maintenir la pression sur la défense adverse. Donte DiVincenzo, touché au tendon d’Achille, constitue leur principale absence notable.

Giannis affiche certes un bilan de 15 victoires pour 7 défaites face à Minnesota en carrière, mais ces résultats ont été obtenus avec un environnement collectif très différent. L’intégration de nouveaux joueurs majeurs représente justement l’une des inconnues de cette rencontre.

Dans une affiche qui s’annonce serrée, Timberwolves +1,5 nous paraît intéressant. Ce handicap permet à Minnesota de valider le pari en s’imposant, mais également en s’inclinant d’un seul point.

Pronostic New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers

Notre pronostic Pacers -3,5 1,87 Coup d’envoi 2h00, heure française Salle Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans Bilan Pacers 19-63 (2025-26) Bilan Pelicans 26-56 (2025-26)

Seize mois après sa rupture du tendon d’Achille lors du match 7 des Finals 2025, Tyrese Haliburton retrouve enfin la compétition officielle. Le meneur des Pacers effectuera son grand retour dans une équipe remaniée, désormais renforcée par la présence du pivot Ivica Zubac.

Sans leur chef d’orchestre, les Pacers avaient traversé une saison particulièrement compliquée, avec seulement 19 victoires. Le retour d’Haliburton change évidemment les perspectives d’Indiana, qui peut également compter sur Pascal Siakam, Kelly Oubre Jr. et Larry Nance Jr.

La Nouvelle-Orléans sort de son côté d’un exercice à 26 victoires pour 56 défaites, avec seulement 17 succès en 41 matchs à domicile. Les Pelicans doivent encore reconstruire leur identité collective après une intersaison marquée par plusieurs changements.

Sur le papier, Indiana possède davantage d’arguments pour dicter le rythme de la rencontre, notamment grâce à l’association Haliburton–Siakam et à la présence de Zubac près du cercle. C’est ce qui nous conduit à privilégier Pacers -3,5.

La prudence reste néanmoins de mise. Aaron Nesmith et T.J. McConnell sont incertains, tandis que le temps de jeu d’Haliburton pourrait être surveillé à l’occasion de sa reprise. Ce dernier élément constitue la principale réserve concernant notre pronostic.

Pronostic Memphis Grizzlies vs Utah Jazz

Notre pronostic Jazz +1,5 1,87 Coup d’envoi 2h00, heure française Salle FedExForum, Memphis Bilan Jazz 22-60 (2025-26) Bilan Grizzlies 25-57 (2025-26)

Jaren Jackson Jr. retrouve Memphis pour la première fois depuis son transfert de février dernier. Un retour forcément particulier pour l’intérieur, désormais chargé d’aider le Jazz à retrouver de la compétitivité après une saison conclue sur seulement 22 victoires.

L’Utah n’avait remporté que huit rencontres à l’extérieur lors du dernier exercice. Mais avec Jackson, Lauri Markkanen et Keyonte George, l’équipe dispose désormais d’un noyau susceptible de poser davantage de problèmes à ses adversaires, notamment grâce à sa polyvalence offensive.

Les Grizzlies, qui avaient récupéré Walter Clayton Jr., Kyle Anderson et Taylor Hendricks dans l’échange de Jackson, entament eux aussi un nouveau cycle. Ils seront privés d’Isaiah Stewart, forfait en raison d’une blessure à la cheville.

Sur une rencontre entre deux formations qui doivent encore trouver leurs automatismes, le handicap Jazz +1,5 nous semble défendable. La présence de Jackson pourrait notamment faire la différence dans le secteur intérieur.

Attention toutefois à son statut avant le coup d’envoi : notre analyse suppose qu’il soit bien en mesure de jouer. Kyle Filipowski est également incertain, tandis que Trey Alexander est forfait en raison d’une contusion au genou.

Pronostic Houston Rockets vs Dallas Mavericks

Notre pronostic Rockets -9 Coup d’envoi 2h30, heure française Salle Toyota Center, Houston Bilan Mavericks 26-56 (2025-26) Bilan Rockets 52-30 (2025-26)

Cooper Flagg, élu Rookie of the Year la saison dernière, débute sa deuxième campagne NBA face à Houston. Un derby texan pour lequel les Rockets partent nettement favoris, avec un handicap de neuf points à couvrir.

Les chiffres de la saison précédente illustrent l’écart entre les deux formations. Houston avait remporté 30 de ses 41 matchs à domicile, contre seulement 10 victoires en 41 déplacements pour Dallas. Les Rockets restent par ailleurs sur une campagne à 52 succès, contre 26 pour les Mavericks.

Le secteur intérieur pourrait être l’une des clés de la rencontre. Houston dominait la NBA au rebond la saison dernière, avec 47,9 prises par match, et Dallas aborde cette confrontation sans Dereck Lively II ni Santi Aldama. Deux absences qui pourraient compliquer la protection du cercle et le contrôle du rebond défensif des Mavericks.

Avec Kevin Durant, arrivé la saison dernière, les Rockets disposent aussi d’une référence offensive capable de faire la différence dans les moments importants. Steven Adams demeure toutefois incertain en raison d’une blessure au mollet, ce qui pourrait réduire leurs possibilités dans la raquette.

Malgré un handicap relativement élevé, Rockets -9 reste notre sélection. La supériorité de Houston au rebond et l’avantage du terrain sont deux arguments solides, même si la capacité des Mavericks à rester au contact derrière Cooper Flagg doit être prise en compte.

Pronostic Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors

Notre pronostic Lakers -6,5 Coup d’envoi 4h00, heure française Salle Crypto.com Arena, Los Angeles Bilan Warriors 37-45 (2025-26) Bilan Lakers 53-29 (2025-26)

Golden State débute sa saison régulière dans des conditions particulièrement compliquées. Les Warriors se présentent à Los Angeles sans Jimmy Butler, forfait jusqu’en janvier 2027 en raison d’une blessure au genou, ni Kristaps Porzingis, absent pour une durée indéterminée. Moses Moody et Brandin Podziemski sont également indisponibles.

Stephen Curry, malgré une gêne à la cheville, devrait être présent. Mais avec plusieurs éléments importants absents de la rotation, la franchise californienne risque de manquer de solutions offensives et de profondeur, particulièrement lorsque son meneur vedette sera sur le banc.

Les Lakers ont remporté trois des quatre dernières confrontations entre les deux équipes, dont deux avec au moins 16 points d’écart. Surtout, ils peuvent compter sur un Luka Doncic en pleine forme physique pour lancer cette nouvelle saison, après une campagne à 53 victoires.

Los Angeles semble ainsi mieux armé pour imposer son rythme et exploiter les absences adverses. Le talent de Curry reste évidemment capable de maintenir Golden State dans la rencontre, mais les Lakers disposent d’une marge collective intéressante.

Dans ce contexte, Lakers -6,5 constitue notre pronostic. Il faudra une victoire d’au moins sept points pour valider ce handicap.

Analyse complète de Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, avec les paris joueurs.

Pronostic LA Clippers vs Sacramento Kings

Notre pronostic Clippers -5,5 Coup d’envoi 4h30, heure française Salle Intuit Dome, Inglewood Bilan Kings 22-60 (2025-26) Bilan Clippers 42-40 (2025-26)

Les Clippers entament une nouvelle ère après le départ de Kawhi Leonard. Privée de Bradley Beal, Brandon Ingram et Max Strus, la franchise de Los Angeles doit désormais s’appuyer sur Darius Garland à la mène pour construire son identité offensive.

En face, Sacramento poursuit également sa reconstruction. Les Kings ont libéré DeMar DeRozan et doivent composer avec plusieurs absences majeures : Ben Simmons est forfait pour toute la saison, tandis que les pivots Maxime Raynaud et Dylan Cardwell sont indisponibles.

Les confrontations de la saison dernière penchent nettement en faveur des Clippers, vainqueurs de trois des quatre duels, dont deux avec au moins 29 points d’écart. Ces résultats doivent cependant être relativisés compte tenu des changements intervenus dans les deux effectifs.

Malgré leurs propres absences, les Clippers semblent conserver davantage de garanties collectives face à des Kings particulièrement diminués à l’intérieur. La présence de Garland devrait notamment leur permettre de mieux organiser leur attaque.

C’est pourquoi nous privilégions Clippers -5,5, avec une victoire d’au moins six points nécessaire pour couvrir le handicap.

Analyse complète de LA Clippers vs Sacramento Kings, avec les paris joueurs.

Aussi au programme ce soir

Washington Wizards vs Milwaukee Bucks (1h00). Washington n’a gagné que 11 rencontres à domicile la saison dernière et sera privé d’AJ Dybantsa, numéro 1 de la Draft, touché à la cheville. Malgré le déplacement, Milwaukee possède des arguments pour rivaliser, d’où notre choix : Bucks +4,5 (cote 1,93).

Washington n’a gagné que 11 rencontres à domicile la saison dernière et sera privé d’AJ Dybantsa, numéro 1 de la Draft, touché à la cheville. Malgré le déplacement, Milwaukee possède des arguments pour rivaliser, d’où notre choix : (cote 1,93). Atlanta Hawks vs Orlando Magic (1h00). Orlando est privé d’Anthony Black, Jonathan Isaac et Noah Penda. Atlanta avait remporté leur dernière confrontation 124-112, le 16 mars, et semble en mesure de tenir tête au Magic. Notre choix : Hawks +3,5 (cote 1,87).

Orlando est privé d’Anthony Black, Jonathan Isaac et Noah Penda. Atlanta avait remporté leur dernière confrontation 124-112, le 16 mars, et semble en mesure de tenir tête au Magic. Notre choix : (cote 1,87). Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets (1h30). Charlotte doit composer avec les absences de Coby White, Kon Knueppel, Grant Williams et Kylan Boswell. Avec un effectif diminué et plusieurs solutions offensives indisponibles, nous privilégions Moins de 220,5 points , soit le total proposé le plus bas de la soirée.

Charlotte doit composer avec les absences de Coby White, Kon Knueppel, Grant Williams et Kylan Boswell. Avec un effectif diminué et plusieurs solutions offensives indisponibles, nous privilégions , soit le total proposé le plus bas de la soirée. Portland Trail Blazers vs Phoenix Suns (4h00). Phoenix sort d’une saison à 45 victoires, contre 42 pour Portland, qui sera privé de Shaedon Sharpe jusqu’en mars. Les Suns auront également l’occasion de prendre leur revanche après leur défaite 114-110 en play-in face aux Blazers. Notre choix : Suns +3,5 (cote 1,93).

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