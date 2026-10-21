Après l’Euroleague, Saliou Niang et Brice Dessert vont découvrir la NCAA

Le pari de Will Wade porte ses fruits. Alors que la saison NCAA débute dans moins de deux semaines, CBS Sports annonce que Saliou Niang et Brice Dessert ont obtenu le feu vert pour évoluer sous les couleurs de LSU !

Une décision importante pour les Tigers, dont le recrutement très particulier a longtemps été freiné par les questions d’éligibilité. À 23 ans, le Français Brice Dessert débarque ainsi en NCAA après cinq saisons professionnelles, dont la dernière à l’Anadolu Efes, en Euroleague…

De son côté, l’international italien Saliou Niang arrive de la Virtus Bologne. Révélation de l’EuroBasket 2025, l’ailier avait été sélectionné en 58e position de la Draft 2025 par Cleveland, sans toutefois signer de contrat NBA.

Un recrutement « non conventionnel »

Pour Will Wade, c’est un soulagement. Son recrutement de joueurs issus des championnats professionnels européens avait suscité de nombreuses interrogations, au point de le priver de plusieurs recrues en préparation.

« Ce que nous faisons n’est pas conventionnel, je le comprends », expliquait récemment l’entraîneur. « Mais ce n’est pas parce que quelque chose n’est pas conventionnel que ça ne va pas fonctionner. »

Et le technicien assumait entièrement sa stratégie : « Si nous échouons, j’en prendrai la responsabilité. »

Une stratégie qui a également un coût puisque, selon Eurohoops, l’Anadolu Efes a négocié une indemnité de 750 000 euros pour laisser partir Brice Dessert. Le pivot français reste d’ailleurs sous contrat avec le club turc pour 2027/28, avec la perspective de retrouver l’Euroleague après son passage en NCAA.

De son côté, la Virtus Bologne devrait récupérer 500 000 dollars pour le départ de Saliou Niang, selon BeBasket. Preuve que les universités américaines rivalisent financièrement avec les meilleurs clubs européens…

La NBA en ligne de mire

Les dossiers de Saliou Niang et Brice Dessert ont notamment été facilités par l’absence de contrat NBA, contrairement à celui de RJ Luis. L’ancien joueur de St. John’s, passé par des contrats professionnels après son départ de NCAA, a de son côté été déclaré inéligible par la SEC.

« Il n’enfreint aucune règle de la SEC », a ainsi confirmé une source au sujet de Brice Dessert.

Pour le pivot français, ce détour universitaire doit surtout lui permettre de se rapprocher de son rêve américain. « Mon objectif, c’est de gagner avec LSU et d’aller chercher une place en NBA », confiait-il à BeBasket cet été.

Avec Saliou Niang, Brice Dessert et le Croate Michael Ruzic, LSU disposera ainsi d’une ossature européenne particulièrement expérimentée pour son premier match officiel, le 3 novembre face à New Orleans.