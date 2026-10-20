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Programme du soir | Que la saison 2026/27 débute !

Publié le 20/10/2026 à 20:45 Twitter Facebook

NBA – C’est parti pour la saison 2026/27 ! Trois rencontres sont au programme de cette première soirée, avec notamment la remise des bagues de champions pour les Knicks et un choc entre les Spurs de Victor Wembanyama et le Thunder.

Après plusieurs mois d’attente, la NBA reprend enfin ses droits ! Et bonne nouvelle pour les fans français : les hostilités débutent dès 21h00, avec un duel entre les Pistons de Cade Cunningham et les Celtics de Jayson Tatum.

À 01h00, direction le Madison Square Garden, où les Knicks vont recevoir leurs bagues de champions et hisser leur bannière, avant d’affronter des Sixers métamorphosés par les arrivées de LeBron James et Jaylen Brown.

Enfin, à 03h30, Victor Wembanyama et les Spurs retrouveront le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, pour une revanche de la dernière finale de conférence Ouest.

Toute cette « Opening Night » est à suivre sur beIN SPORTS et le League Pass. Bonne saison à toutes et à tous !

Programme complet

21h00 | Detroit – Boston (beIN SPORTS 1)
01h00 | New York – Philadelphie (beIN SPORTS 1)
03h30 | San Antonio – Oklahoma City (beIN SPORTS 1)

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