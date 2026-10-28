AJ Dybantsa pense déjà au 100e anniversaire de la NBA pour marquer l’histoire

L’attente touche à sa fin pour AJ Dybantsa. Victime d’une entorse lors du dernier match de présaison des Wizards, le premier choix de la Draft 2026 a manqué les quatre premières rencontres de Washington. Mais, selon ESPN, il va finalement effectuer ses grands débuts en NBA ce mercredi soir, sur le parquet des Cavaliers.

Un grand moment pour l’ailier de 19 ans, évidemment, mais aussi pour la ligue car c’est un joueur au potentiel immense, appelé à marquer les esprits. Voire l’histoire si l’on en croit Dwyane Wade.

Les deux hommes ont dîné ensemble récemment. Le plus vieux (44 ans), retraité depuis 2019, a alors posé une simple question au plus jeune (19 printemps) : quel est ton objectif de carrière ?

« Je lui ai dit que je voulais être un Hall of Famer. Si j’ai un discours à faire au Hall of Fame, ma carrière est réussie. C’est tout ce que je souhaite », répondait AJ Dybantsa à The Athletic ces derniers jours.

Rendez-vous en 2046 pour le Top 100 ?

Une perspective qui n’a pas suffi à satisfaire l’ancienne gloire du Heat, qui estime que le nouveau joueur de Washington peut viser encore plus haut.

« Il m’a demandé pourquoi je ne visais pas plus gros. Mais quoi de plus grand que le Hall of Fame ? », s’est interrogé le rookie. « Il m’a raconté qu’il avait le même objectif que moi, jusqu’à ce que la NBA fête ses 75 ans. Il a été appelé avec les autres, avec Michael Jordan. C’était son nouvel objectif. »

En 2021, comme 25 ans auparavant avec un Top 50 pour le 50e anniversaire, la NBA avait dressé la liste des 75 (en réalité 76) meilleurs joueurs de son histoire, salués ensuite pendant le All-Star Game 2022 à Cleveland.

En 2046, soit dans vingt ans, la Grande Ligue fêtera son centenaire et devrait sans doute établir une nouvelle liste de ses plus grandes légendes.

« Wade m’a dit que dans vingt ans, ce sera le 100e anniversaire donc m’a glissé que, quand on fera le Top 100, il faudra que je sois dedans », conclut AJ Dybantsa.

Un objectif particulièrement ambitieux pour un joueur qui n’a pas encore disputé la moindre minute en NBA. Mais à Cleveland, ce soir, le rookie des Wizards pourra enfin commencer à écrire les premières lignes de cette histoire.